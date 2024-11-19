Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, 77 авиационных ударов и совершил более 4 900 обстрелов.

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Какова ситуация на фронте 19 ноября

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

Россияне штурмовали позиции у Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отбили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминя, Лысовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак у Берестков, Сонцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

ВСУ отбили атаки возле Раздольного: смотрите на карте

На Приднепровском направлении состоялось восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не достиг.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ. Украинские защитники отбили 22 штурмовые действия захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.