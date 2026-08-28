"Круглосуточные" атаки беспилотников: как Украина может им противостоять

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, сейчас не только Киев сталкивается с подобными атаками. Враг также пытается заблокировать экономические процессы в Одессе. Россияне атакуют город и с помощью дронов, и с помощью ракет.

Как бороться с этой угрозой?

Как подчеркнул военный обозреватель, россияне время от времени действуют по такой тактике, пытаясь "парализовать" жизнь города. Сейчас они делают это с помощью реактивных "Шахедов". И возникает вопрос, как именно их сбивать, ведь существующие зенитные дроны не всегда эффективны против таких быстрых беспилотников.

Мы много говорили о системе малой ПВО. Нам нужно продолжать реализовывать этот проект. В свое время достойный человек Павел Елизаров возглавил это направление. Но уволился в знак протеста и, возможно, разочарования после того, как уволил Михаила Федорова. Елизаров занимался малой ПВО. У него это получалось. Нужно довести эту тему до конца,

– сказал Пехньо.

Как противостоять реактивным "Шахедам": смотрите видео 24 Канала

Реактивные "Шахеды" могут лететь со скоростью 500–600 километров в час, но не на всем протяжении пути. Ведь чем быстрее он летит, тем меньше дальность. Поэтому есть участки, где эти беспилотники летят медленнее.

Наши бойцы уже продемонстрировали, что классические зенитные дроны могут сбивать эти реактивные "Шахеды". Ведь они не на всей траектории полета летят с высокой скоростью. Поэтому можно искать рубежи, где их можно сбивать,

– отметил Пехньо.

Сейчас военные ищут решение, которое помогло бы нейтрализовать угрозу со стороны таких беспилотников. Совершенно естественно, что средства нападения развиваются активнее, чем средства защиты.

Уже ведется поиск решений среди производителей ВПК. Сейчас важно реагировать на тревоги и понимать, где находятся зоны повышенной опасности. Всегда просчитывайте пути отхода,

– подчеркнул Пехньо.