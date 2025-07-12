Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что россияне продолжают заниматься терроризмом. Атаки "Шахедами" по Украине имеют несколько целей.

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Что известно об ударах "Шахедами"?

Как отметил Жмайло, цель России не изменилась. Они хотят посеять панику среди общества и заставить украинцев требовать от военно-политического руководства прекратить войну на любых условиях. Но им не удается этого достичь.

Также такими ударами Россия демонстрирует, что не собирается идти на требования США о прекращении огня. Пока Штаты так и не пошли на жесткие решения против страны-агрессора. А коалиция автократий успешно поддерживает Россию.

Мы прямо воюем с двумя ядерными державами – Россией и КНДР. Две другие ядерные – Китай и Иран – способствуют агрессии. От США пока нет жестких санкций. Есть потепление в риторике Трампа, что Путин водит его за нос. За это мы должны цепляться,

– подчеркнул Жмайло.

Россия и в дальнейшем будет вкладывать ресурсы в увеличение производства беспилотников. Сейчас, по имеющимся данным, оккупанты производят 175 "Шахедов" и дронов-обманок в сутки. Были данные, что до конца лета там хотят выйти на 200 единиц.

Россия имеет 11 стационарных пусковых площадок для "Шахедов", откуда могут запускать от 20 – до 60 единиц. Сейчас они начали запускать "Шахеды" с грузовиков и пикапов,

– отметил Жмайло.

Добавим, в ночь на 9 июля враг запустил рекордное количество беспилотников по Украине во время одной атаки. Тогда в небе зафиксировали 728 российских дронов.