Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що росіяни продовжують займатися тероризмом. Атаки "Шахедами" по Україні мають кілька цілей.

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Що відомо про удари "Шахедами"?

Як наголосив Жмайло, ціль Росії не змінилася. Вони хочуть посіяти паніку серед суспільства та змусити українців вимагати від військово-політичного керівництва припинити війну на будь-яких умовах. Але їм не вдається цього досягнути.

Також такими ударами Росія демонструє, що не збирається йти на вимоги США щодо припинення вогню. Поки що Штати так і не пішли на жорсткі рішення проти країни-агресорки. А коаліція автократій успішно підтримує Росію.

Ми прямо воюємо з двома ядерними державами – Росією та КНДР. Дві інші ядерні – Китай та Іран – сприяють агресії. Від США поки немає жорстких санкцій. Є потепління в риториці Трампа, що Путін водить його за ніс. За це ми маємо чіплятися,

– підкреслив Жмайло.

Росія і надалі вкладатиме ресурси у збільшення виробництва безпілотників. Зараз, за наявними даними, окупанти виробляють 175 "Шахедів" та дронів-обманок на добу. Були дані, що до кінця літа там хочуть вийти на 200 одиниць.

Росія має 11 стаціонарних пускових майданчиків для "Шахедів", звідки можуть запускати від 20 – до 60 одиниць. Зараз вони почали запускати "Шахеди" з вантажівок та пікапів,

– зазначив Жмайло.

Додамо, в ніч на 9 липня ворог запустив рекордну кількість безпілотників по Україні під час однієї атаки. Тоді в небі зафіксували 728 російських дронів.