Вероятно, в октябре оккупационная армия "побьет этот рекорд", ведь каждую ночь продолжает запускать "Шахеды". Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании в сети Х.

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В разведке проанализировали, будут ли такие атаки до конца 2024 года

Только в сентябре 2024 года Россия запустила по территории Украины более 1300 дронов-камикадзе. В разведке отмечают, что, учитывая текущую статистику, почти со 100% вероятностью оккупанты превзойдут это число в октябре.

Вместе с тем, в сводке Минобороны Великобритании говорится, что пока непонятно, сможет ли Россия поддерживать этот показатель до конца 2024 года. Впрочем, страна-агрессор продолжает расширять свои возможности, чтобы поддерживать масштабные дроновые атаки. В разведке добавляют, что вместе с иранскими "Шахедами" Россия увеличивает и внутреннее производство.

Что касается цели таких массированных дроновых атак, то в разведке Великобритании заявляют, что главной целью оккупантов остается энергетическая инфраструктура.

Россия использует свои дроны-камикадзе против множества целей, в частности, энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории, оказывая давление на украинскую систему ПВО,

– отметили в британской разведке.

Стоит отметить, что в октябре оккупанты почти каждую ночь запускают дроны-камикадзе. Согласно отчетам Воздушных сил, по состоянию на 23 октября российская армия уже использовала более 1 370 ударных БпЛА.