Ймовірно, у жовтні окупаційна армія "поб'є цей рекорд", адже щоночі продовжує запускати "Шахеди". Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії у мережі Х.

Дивіться також Ворог запустив по Україні понад 80 "Шахедів": скільки вдалося збити

У розвідці проаналізували, чи будуть такі атаки до кінця 2024

Лише у вересні 2024 року Росія запустила по території України понад 1300 дронів-камікадзе. У розвідці наголошують, що, враховуючи поточну статистику, майже зі 100% вірогідністю окупанти перевершать це число у жовтні.

Разом з тим, у зведення Міноборони Великої Британії мовиться, що наразі незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати цей показник до кінця 2024 року. Втім, країна-агресорка продовжує розширювати свої можливості, щоб підтримувати масштабні дронові атаки. У розвідці додають, що разом з іранськими "Шахедами" Росія збільшує і внутрішнє виробництво.

Що стосується мети таких масованих дронових атак, то у розвідці Великої Британії заявляють, що головною ціллю окупантів залишається енергетична інфраструктура.

Росія використовує свої дрони-камікадзе проти безлічі цілей, зокрема, енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів углиб української території, чинячи тиск на українську систему ППО,

– наголосили у британській розвідці.

Варто наголосити, що у жовтні окупанти майже щоночі запускають дрони-камікадзе. Згідно зі звітами Повітряних сил, станом на 23 жовтня російська армія вже використала понад 1 370 ударних БпЛА.