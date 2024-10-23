У ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.