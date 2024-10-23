В ночь на 23 октября 2024 (с 22.00 22 октября) враг наносит удар по Украине 81 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Приморско-Ахтарск, Курск – РФ. Также противник атаковал Одесщину управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 подтверждено убытие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряно. До 9 вражеских БПЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.