Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас "Шахеды", в каких областях есть угроза ударных дронов – передает 24 Канал.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили о российских ударных БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Южного.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Группы вражеских дронов движутся через Николаевскую и Одесскую области северо-западным курсом в направлении Винницкой.