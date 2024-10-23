Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас "Шахеды", в каких областях есть угроза ударных дронов – передает 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

23:27, 23 октября Воздушные силы сообщили о российских ударных БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Южного.

00:12, 23 октября Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте