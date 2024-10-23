Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз "Шахеди", у яких областях є загроза ударних дронів – передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили повідомили про російські ударні БпЛА в акваторії Чорного моря, у напрямку Південного.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Групи ворожих дронів рухаються через Миколаївську й Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінницької.