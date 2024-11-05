Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что россияне существенно нарастили использование "Шахедов". По его мнению, тут явно приложились к этому китайцы, которые производят похожий беспилотник.

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Как этому противодействовать

Как убежден Свитан, Китай увеличил поставки России различного оборудования для производства "Шахедов". Страна-агрессор может изготавливать незначительные элементы. Но создать ударные беспилотники в таких количествах они не могут без помощи союзников.

Так Россия смогла выйти на ежедневные удары "Шахедами". Они каждый раз запускают по несколько десятков таких беспилотников. Понятно, что там есть пустышки. Они должны отвлекать ПВО.

Не все они ударные. Часть этих беспилотников идет для отвлечения ПВО, определения алгоритма работы ПВО и т.п. Эти ложные "Шахеды" воспринимаются как цель. И вообще такое количество беспилотников – это большая проблема,

– сказал Свитан.

По его мнению, Украина должна разместить мобильные огневые группы ближе к границам и линии боевого соприкосновения, чтобы сбивать беспилотники еще на подходе. Но, конечно, тут есть свои риски. Нужно найти оптимальное решение.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" только за октябрь.