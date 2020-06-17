Агентство национальной безопасности – крупнейший разведывательный орган в США и самый тайный на планете. Но в отличие от других спецслужб, эта действует исключительно в киберпространстве. Шифрование и взлом кодов – это лишь маленькая часть работы агентов. Под их наблюдением практически каждая страна мира.

В первой части программы на 24 канале мы рассказывали вам, как появилась эта спецслужба, какую работу делали агенты во времена Холодной войны.

Подробнее Агенты, которые шпионят исключительно в киберпространстве: все о необычной спецслужбе АНБ

Что заставило АНБ меняться

С развалом СССР приоритеты ведомства кардинально изменились. Началась погоня за террористами. Агенты пытались отслеживать каждый шаг. Однако, все изменилось в сентябре 2001 года.

Теракты, организованные "Аль-Каидой" забрали с собой почти 3000 жизней. За падением Всемирного торгового центра в прямых эфирах наблюдала не только Америка, но и весь мир.

Что известно о терактах 11 сентября 2001 года?

19 членов террористической группировки "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских лайнера и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и министерства обороны США в Вашингтоне. Самолеты врезались в два высоких нью-йоркских небоскребы с разницей в 17 минут.



Второе столкновение уже снимали телекамеры, которые успели прибыть на место происшествия после первого. В результате терактов погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, находившиеся в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб.

Атаки на Америку заставили АНБ молниеносно переформатироваться. Если раньше агенты искали только то, что нужно, то после 2001 года начали собирать абсолютно всю информацию: прослушивают почти каждый звонок, читают каждое сообщение.

Методы, которые использует АНБ

Законы США запрещают шпионаж за собственными гражданами. Но после терактов АНБ перестало обращать внимание на любые законы. Под пристальный взгляд попали страны Ближнего Востока. Правда, выследить там террориста достаточно сложно.

Ведь у них нет штаб-квартир. Вместо этого они планируют свои атаки среди людей: в кафе, интернет-барах или где угодно.

Триллионы телефонных звонков, миллиарды отправленных сообщений. Большинство из них – непонятные разговоры. Вот здесь и проблема. Тот, кто вам нужен, как раз среди тех людей,

– отметил писатель Марк Левенталь.

АНБ прослушивает телефонные разговоры на более 138-ми языках. Для этого у них есть специальный отдел лингвистов и переводчиков. Специфика их работы не только в том, чтобы просто слушать. Они "копают" под каждое слово и выискивает контекст.

То же самое касается электронных писем или переписок в соцсетях. Учитывается все: ключевые слова, интонации, ударение. Обычное, на первый взгляд, предложение на самом деле может означать зашифрованное сообщение.

Комплекс Агентства национальной безопасности в США / Фото NSA

За сбор информации отвечают несколько отделов, за каждым закреплены свои роли. Один – за телефоны, другой за соцсети и так далее. Есть и такие, за которыми закреплены конкретные лица. И собирать информацию – это еще не самая тяжелая работа.

Проблема обмена данными

Главное – коротко и понятно вложить ее в доклад, который можно будет представить политическим лидерам страны. По словам писателя Мэтью Эйда, АНБ в день обрабатывает в 8 раз больше информации, чем та, что есть в библиотеке Конгресса США.

Интересно! Главная задача АНБ – систематизировать данные разведки других ведомств. Однако, этот орган и сам собирает разведданные, в киберпространстве.



Полученная информация никогда не покидает стены штаб-квартиры. Если ЦРУ или ФБР все свои данные отдают в АНБ, где агенты из тех пазлов составляют полную картину, то в Агентстве нацбезопасности своими данными ни с кем не делятся.

В АНБ боятся распространять свои данные среди других разведок из-за возможной измены. До сих пор это – единственное ведомство с наименьшим количеством предателей и перебежчиков. В отличие от ЦРУ, в рядах которой постоянно находили кремлевских агентов.

Проблема обмена данными – это то, за что АНБ подвергают критике. Существует версия, что они знали о готовящемся теракте в сентябре 2001 года. Более того – могли предупредить его. Однако, когда ФБР запрашивало информацию о нахождении и планах Бен Ладена, в АНБ отказались предоставлять любую информацию.

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Однако это дело быстро "замяли". Комиссия по расследованию терактов выдала доклад, в котором и слова не было сказано об участии АНБ в попытках предупредить или предотвратить теракты.

Обвинения в шпионаже

Ежедневно агенты слушают их разговоры, читают факсы и сообщения. Американцы не раз пытались поднять этот вопрос в целом, но в ответ слышали только одну фразу: "Мы шпионим за вами только ради сохранения национальных интересов США".

Да и к тому же, подавать в суд на тайную и самую мощную разведку США – такая себе идея. "Многие люди убеждены в том, что их прослушивают. Но у агентов есть более важные дела, чем слушать ваши ежедневные проблемы", – заверил Левенталь.

Их не интересует то, о чем вы говорите на свидании, с мамой или заказываете доставку выпечки. У них нет времени на такие мелочи,

– подчеркнул он.

Обвинения в шпионаже в адрес АНБ звучали и от политических лидеров разных стран, среди которых и американские союзники. В "прослушиваемый" список попала даже штаб-квартира ООН.

Правда, агентам все сходит с рук, как только они начинают говорить о терроризме. Мол, мы делаем это не только для безопасности США, а для всего мира. Хотя, это отнюдь не уберегает европейских союзников и страны третьего мира от ежегодных терактов и нападений.

Как агенты собирают информацию

В 2007 году случайным образом на поверхность всплыли документы о деятельности АНБ в соцсетях. Агенты собирали информацию не только об американцах, но и об иностранных пользователях в фейсбуке, инстаграме, скайпе, ютубе и тому подобное.

Каждый пользователь этих мессенджеров был для АНБ как открытая книга. В результате агентствам пришлось переходить на защищенные протоколы данных, чтобы избежать распространения информации. Хотя с самыми компьютерами АНБ, пожалуй, нет ничего невозможного и переход на другие протоколы ничего не изменил.

АНБ использует спутники, чтобы шпионить за американцами. У них есть полиграф, его проводят примерно раз в полгода. Частично для того, чтобы выяснить: не шпионят ли работники за своим же гражданами. Если полиграф покажет, что шпионит, то только за один такой инцидент можно сесть за решетку на 5 лет.

Комплекс Агентства национальной безопасности в США / Фото Wikipedia Commons

На самом деле – все это ширма и никого за шпионаж в тюрьму еще не сажали. В эпоху электронной войны любые методы хороши. Аналитики АНБ считают, что цифровая война будет намного страшнее, чем вооруженная. Ведь только один человек, осведомленный в компьютерной сфере, может вывести из строя практически что угодно.

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Если думать в масштабах целого подразделения специально обученных людей, то чтобы поставить страну на колени, достаточно вывести из строя компьютеры, отвечающие за транспортные системы, авиасообщение и банкинг. В таком случае ко дну пойдет не только экономическая система, но и вся инфраструктура, даже политическая.

Больше – смотрите в видео.