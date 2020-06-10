Когда члены антигитлеровской коалиции сломали коды немецкой Энигмы, ход битвы повернулся в кардинально другую сторону. Полученная информация помогла не только препятствовать нападениям гитлеровских сил, но и эффективно предупреждать их. Поняв, что войну выигрывает не оружие, а ум и технологии, в Америке задумались о создании ведомства, которое могло бы создавать, изменять, ломать и шифровать коды.

Криптоанализ стал приоритетом №1 для Вашингтона. Так на свет появилось одно из самых секретных ведомств Планеты NSA – Агентство Национальной Безопасности, или АНБ. Об этом читайте в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Над взломом шифровальной машины нацистов работали ученые из 3 стран: поляки, британцы и американцы. После дешифровки Энигмы, сломать японскую машину Purple удалось практически без проблем.

"Когда союзники взломали коды Енгимы, они повернули ход битвы в нашу сторону. То, что АНБ делает сегодня для защиты национальной безопасности что-то вроде взлома кодов. Мы не можем ошибаться. На кону стоят американские жизни", – сказал бывший директор АНБ Кит Александер.

Предшественником АНБ было Агентство Безопасности Вооруженных Сил. Согласно планам военного командования США, этот орган должен был собирать разведданные других ведомств и руководить ими. Однако, с началом Корейской войны в 1950 году АБВС плохо себя проявили.

Во-первых , они не могли спрогнозировать ход битвы и войны.

, они не могли спрогнозировать ход битвы и войны. Во-вторых, вместо того, чтобы систематизировать работу разведок, они стали еще одним органом, который занимается сбором данных.

Создание АНБ

В результате американские военные несли потери на поле боя. Поэтому, тогдашний президент США Гарри Трумэн решил начать изменения.



Гарри Трумэн / Фото Зеркало недели

Гарри Трумэн начал думать о создании АНБ сразу после окончания Второй мировой войны. Фактически, создание этого органа началось еще в 1945 году. Однако из-за волокиты с документами подписать указ о создании удалось только в 1952 году.

О появлении новой спецслужбы гражданские американцы ничего не знали. Более того, об этом не догадывались даже рядовые военные. После окончания войны, началась новая – Холодная. Поэтому сохранение секретности в условиях постоянного шпионажа за коммунистами было вполне логичным.

О спецслужбе не знал никто

Агенты сразу расставили приоритеты: у них нет разведчиков, нет агентов и нет собственных подразделений. Их работники – это криптографы, математики и лингвисты. Работа АНБ началась с того, что спецслужба "вливалась" во все сферы жизни не только американцев, но и всего мира. И все это из одного здания – штаб-квартиры в Мэриленде. Эта крепость стала огромным архивом с данными о каждой стране на земном шаре.

Интересно, что с 1952 года об существования АНБ никто не знал. Официально о структуре начали говорить только в 1957 году.

"Среди гражданских американцев бытовала шутка, что аббревиатура АНБ расшифровывается как "нет такого ведомства". А работники спецслужбы в шутку расшифровывали как "никогда не говори", – рассказал писатель Джеймс Бэмфорд.

Специфика работы спецслужбы

Специалисты АНБ сразу сосредоточили свою работу на улучшении возможностей армии в технологическом плане. Когда военные отправлялись на миссии, агенты АНБ были на постоянной связи, донося им необходимые данные для выполнения заданий.



АНБ / Фото скриншот из видео

Благодаря АНБ у Штатов появилась своя система шифрования, которая позволяет правительству и армии общаться между собой не беспокоясь о прослушивании. Спецслужба стала щитом, оберегающим Америку от вражеских шпионов. В сфере их работы множество задач. Однако приоритет:

правительство;

армия;

граждане.

Это то, над чем АНБ начали работать в 1950-х годах.

"Например, если у нас есть истребитель, который собирается обезвредить систему защиты врага, то пилотам нужно знать о готовности радаров противника. Мы можем перехватить сигналы радаров и по ним определить готовится ли атака на наш самолет, или ракета вот-вот вылетит, или враг еще не обнаружил наш истребитель", – отметил бывший заместитель директора АНБ Джон Инглис.

Измена работников спецслужбы

До середины 1960-х АНБ была на стадии формирования. Тогда произошел инцидент, который полностью изменил не только структуру, но и устройство внутри ведомства. Два молодых криптолога Уильям Гамильтон и Бернон Митчел, которые работали на спецслужбу, решили бежать в СССР. Это стало настоящим ударом по АНБ, ведь за "железным" занавесом могли узнать обо всех сделках новоиспеченного органа.



Уильям Гамильтон и Бернон Митчел решили бежать в СССР / Фото скриншот из видео

В сентябре 1960 года оба поехали в Мексику, якобы в отпуск. Оттуда в Гавану и грузовыми путями в СССР. Когда срок их "отдыха" закончился, в Пентагоне поняли, что их "кинули". В следующий раз Хамильтона и Митчела видели уже на пресс-конференции в Москве, где они охотно рассказывали о достижениях и преступлениях АНБ.

Хамильтон и Митчел раскрыли тайну катастрофы американского самолета С-130. В 1958 году его сбили в небе над Арменией, когда тот зашел в воздушное пространство СССР. Как оказалось, США специально спровоцировали атаку чтобы проверить оборонительные возможности Москвы.

И это далеко не худшие факты о которых узнали в Кремле. Криптологи рассказали, как АНБ шпионили за более 40 странами, в том числе и за американским союзниками. Оказалось, что агенты прослушивали разговоры правительств различных стран, а также следили за штаб-квартирой ООН.

► Что говорили в США

В США любые обвинения, конечно же, отвергали. Пентагон даже попытался сыграть на половой ориентации криптологов. Мол, из-за того, что они были геями, они не знали, что болтают. Однако такие необоснованные заявления быстро расползлись в СМИ. Версию с ориентацией пришлось прикрыть. Бывшие сотрудники продолжили поднимать грязное белье.

► Речь Митчела и Хамильтона

Они утверждали, что больше всего им не понравилось во время работы в АНБ использование разведывательной информации. "Они намеренно нарушают воздушное пространство других стран, перехватывают и расшифровывают секретные сообщения своих же союзников. А относительно враждебности Америки к коммунизму, то стоит сказать, что она возникает из неуверенности, вызванной достижениями коммунистов в науке, культуре и промышленности", – сказали в Москве.

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В АНБ полностью изменили правила

Благодаря Хамильтону и Митчелу в АНБ практически полностью изменились внутренние правила. Например, работникам нельзя приносить на рабочее место телефоны или любые другие электронные гаджеты. Меняться с коллегами пакетами тоже строго запрещено. Только внутренняя документация и только под наблюдением руководителя.

Рекрутов подробно инструктируют о последствиях разглашения тайны. Среди наказаний – тюрьма, ведь любая информация, которая выходит за стены здания, может вызвать угрозу национальным интересам США.

"С момента, когда вы приобщаетесь к ведомству, начинаются брифинги, совещания и семинары о том, насколько важно никогда и никому не рассказывать о внутренних секретах АНБ. Это как старые плакаты со Второй мировой. На них была надпись "Слухи топят корабли", – рассказал писатель Мэтью Эйд.

► Как проводят отбор агентов в спецслужбу

Одним из ключевых элементов отбора на работу в АНБ является полиграф. Новобранцев прогоняют, чтобы определить благонадежность будущего работника. Правда, эта процедура не одноразовая. Ее проводят один раз в несколько месяцев. Если эксперты заметят изменения в характере или поведении сотрудника, это может серьезно повлиять на его дальнейшую жизнь. АНБ даже публиковали в сети видео, как они допрашивают своих сотрудников.



Полиграф / Фото federalnewsnetwork

Некоторые СМИ не поверили в способность АНБ проводить надежные тесты на полиграфе и высмеяли такую инициативу. Они аргументировали это тем, что полиграф можно легко обмануть.

Создание альянса "5 глаз"

ECHELON – глобальная сеть, созданная для шпионажа в сфере радиоэлектронной разведки. Еще в 1947 году за ее разработку взялись американцы и британцы. Когда другие страны увидели эффективность этой системы и что она позволяет делать, к ним присоединились и другие страны: Новая Зеландия, Канада и Австралия. Вместе их альянс называется "5 глаз".



ECHELON / Фото think.cz

В рамках этого проекта система ECHELON позволяет следить не просто за странами, а практически за каждым гражданином в любой точке планеты. Агенты используют спутники для этого. Пятерка постоянно обменивается информацией, а потому ежедневно держит руку на "мировом" пульсе.

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"Большинство полученной информации идет к аналитикам, чтобы они могли выделить из нее только необходимые данные. Или построить аналитическую картину, которую впоследствии можно будет показать высшему руководству. АНБ ежедневно собирает больше информации, чем любая другая разведка мира", – отметил писатель Марк Левенталь.

Система ECHELON существовала в Штатах до 2007 года. Но это вовсе не означает, что она полностью исчезла. На ее место пришли похожие проекты, но с новым названием. К тому же, технологии постоянно меняются, соответственно нужно менять методы и способы слежения. Такие комплексы, как ECHELON, позволяют американцам не только следить за политическими лидерами, но и буквально наблюдать за их личной жизнью.

АНБ шпионила за Меркель

АНБ шпионила за сотней мировых лидеров. Нередко и за союзными. Среди них, кстати, была даже канцлер Германии Ангела Меркель.



Ангела Меркель / indiatimespost

"Это недопустимо для Германии. Наши американские партнеры сделали мобильный телефон канцлера Меркель объектом для наблюдения и исследования. Для нас шпионаж за друзьями и партнерами это недопустимая вещь", – заявил бывший министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

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