После войны Германия раскололась. Одна часть перешла под контроль Советского Союза, другая – в распоряжение союзников антигитлеровской коалиции. С разделением территории на 2 лагеря поделились и общество. Все о создании и работе спецслужбы BND – читайте в материале.

Восточная коммунистическая часть легла под московскую пропаганду. Опасаясь распространения социализма в Европе, американцы приложили усилия для того, чтобы держать восточные страны под пристальным надзором. Больше об этом – читайте и смотрите в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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"Организация Гелена"

До создания западной немецкой спецслужбы разведкой занималась так называемая "Организация Гелена" во главе с офицером Генштаба Вермахта Рейнхардом Геленом. Его называют одним из самых легендарных шпионов времен Холодной Войны. В 40-х его завербовали американцы, отправили в Берлин шпионить за советскими военными в Восточной Европе. Там он начал набирать в свои ряды бывших нацистских военных. Постепенно расширяя агентурную сеть, он создал "Организацию Гелена", которая стала глазами и ушами американцев в Германии.

В ряды "Организации Гелена" входили люди не самых низких должностей в СС. Некоторые из них лично участвовали в расстрелах евреев. Некоторые даже устраивали настоящие кровавые резни с участием пленных евреев,

– рассказал историк Герхард Салтер.

Агентура Гелена следила за перемещением советских военных на всех границах Восточной Европы. Полученную информацию передавали в США. Кстати, агентурная сеть американцев в Германии – это проект послевоенной операции "Скрепка", в рамках которой Вашингтон вербовал бывших нацистов в свои ряды.



Рейнхард Гелен / Фото скриншот с видео

Рейнхард Гелен – один из многих, кто работал на США. Его шпионская работа заключалась в постоянном контроле за коммунизмом и его распространением. Насущная потребность в разведданных в отношении Советской России стала причиной появления "Организации Гелена". Американское ЦРУ занималось ею на протяжении многих лет, тесно сотрудничая во всех вопросах по обмену информации. Фактически, агенты Гелена были под полным контролем ЦРУ. Однако в 1956 году с появлением BND влияние американцев ослабло.

Создание спецслужбы BND

В 1956 году в Германии решили создать собственную спецслужбу. Так на свет появилась BND или Федеральная разведывательная служба Германии. Создали ее на базе "Организации Гелена", бывших нацистских преступников. Работает спецслужба до сих пор.



"Организация Гелена" / Фото gettyimages

Первым директором стал как раз Рейнхард Гелен. Ведомству удалось закрепить за собой звание самой осведомленной спецслужбы в вопросах Среднего Востока и Советского Союза. Отчасти из-за того, что Гелен, будучи в Вермахте, отвечал за аналитический отдел исследования Москвы. На посту в BND он продолжил курс на исследование России. Кстати, процесс создания BND начался еще с 1952 года благодаря американцам.

Переговоры были тайными. Участники не называли своих имен. Обсуждались вопросы финансирования и названия будущего ведомства. После встречи не осталось ни протокола, ни письменных записей обсуждения.

Задача спецслужбы – шпионаж за ГДР

Первой задачей новосозданного ведомства стал шпионаж за ГДР. Сначала в BND работало более 300 человек. И даже такое маленькое количество людей смогло настолько эффективно отслеживать все сферы жизни ГДР, что агенты знали количество койкомест в больницах и какие нагрузки выдержат мосты в соседнем государстве. Все это делалось для того, чтобы быть максимально готовыми в случае вооруженной агрессии Москвы против Западной Германии.

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Информация, которую получали агенты BND, никоим образом не вредила соседней ГДР. Почти половина агентов спецслужбы еще со времен "Организации Гелена" работали на КГБ. Поэтому формально большинство данных они получили только потому, что советские шпионы позволили их получить.

Упадок спецслужбы

В августе 1961 года ситуация с получением информации из соседней ГДР стала сложнее. Началось строительство берлинской стены. Она не только разделила общество на десятки лет, но и практически сделала невозможной утечку информации.

В рядах вражеской спецслужбы Stasi начались внутренние чистки, которые закончились выдворением агентов BND из своих рядов. Позиции Рейнхарда Гелена на посту директора BND ощутимо ослабли. Ведомство начало приходить в упадок. Хотя в своих мемуарах он никогда этого не признавал, приписывая себе лучшие достижения спецслужбы.

Рейнхард Гелен / Фото скриншот с видео

Рейнхард Гелен никогда не был хорошим подпольным агентом или руководителем. В этом и суть его неудач. "Органзация Гелена", а затем и BND всегда хорошо выполняла свою работу в сборе военно-экономической разведки в отношении ГДР и советских войск. Но это были в основном наблюдения, а не проникновение в их ряды. Со строительством стены агенты BND частично перебросили свои силы на Средний Восток, собирая информацию для Штатов. С другой стороны, усложнив доступ к ГДР, агенты начали шпионить напрямую за Советским Союзом. Традиция сохранилась и до сих пор. Федеральная разведывательная служба Германии считается одним из лучших знатоков Ближнего Востока и России. К теме Тотальный контроль, террор и подрывная деятельность – все о Корпусе стражей Исламской Революции Реорганизация спецслужбы 1972 год навсегда изменил не только Германию, но и весь мир. Олимпиада в Мюнхене для израильских спортсменов закончилась трагически. Палестинские террористы сначала убили 2 спортсменов, а еще 9 взяли в плен. После неудачной попытки немецких спецслужащих освободить заложников, их расстреляли.



Убитые спортсмены / Фото скриншот с видео

Теракт стал мощным толчком для реорганизации немецкой спецслужбы. Они начали полное переформатирование. Приоритетом стала борьба с терроризмом. Агенты начали отслеживать все, чтобы предупредить возможные нападения.

"Разведывательные службы имеют все возможности для отслеживания любой информации. Они, например, ищут то, что нужно – с помощью ключевых слов. У них есть аппаратура, чтобы прослушивать и отслеживать все. Не только в интернете, но и телефоны, факсы и мобильную связь", – сказал IT-эксперт Хольгер Мачковски.

Трагический взрыв в Западном Берлине

И даже это не помогло им предотвратить нападение на клуб в Западном Берлине, где часто отдыхали американские военные. Террористы подложили возле бара бомбу, которая унесла 3 жизни:

2 американских военных;

турецкой женщины.

Более 200 человек получили ранения. Взрыв пробил отверстие в полу и обвалил потолки со стенами. Сначала немецкая спецура считала, что нападавшими были члены леворадикальной террористической группировки RAF, которая действовала в Германии до 1998 года. Однако позже ответственность на себя взяли ливанские террористы.

Больше о террористах RAF и кровавом годе для Германии – читайте здесь.

Опираясь на данные разведки, правительство установило, что ливанская спецслужба причастна к взрыву. Террористов удалось задержать. Трое мужчин и женщина. Двое из них – семейная пара. Они являются гражданами Германии. Другие: палестинец и ливанец. Прокуроры считают, что таким образом Ливия отомстила американцам за потопление 2 своих кораблей в заливе Сирте.

Шпионаж BND за журналистами

С 1990 года BND начало шпионить за немецкими журналистами. Они прослушивали их телефоны, следили за перемещением и их кругом общения. Основная причина – слив информации об интересах Германии в Иракской войне. После того, как несколько публикаций появились в СМИ, большинство журналистов, которые имели связи с BND, оказались под пристальным взглядом. Они даже не раз пытались подать в суд или обвинить спецслужбу в посягательстве на частную жизнь. Однако, бесполезно.



Логотип спецслужбы BND / Фото LB

Официально слежку за представителями СМИ агенты прекратили в 2005 году. Ну, по крайней мере, они сами так заявили. Хотя шпионаж объяснили необходимостью.

Больше о структуре BND, и чем спецслужба занимается сейчас – смотрите в программе.