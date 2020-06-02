Після війни Німеччина розкололася. Одна частина перейшла під контроль Радянського Союзу, інша – розпорядження союзників антигітлерівської коаліції. Із поділом території на 2 табори поділилося і суспільство. Все про створення та роботу спецслужби BND – читайте у матеріалі.

Східна комуністична частина лягла під московську пропаганду. Побоюючись поширення соціалізму у Європі, американці доклали зусилля для того, щоб тримати східні країни під пильним наглядом. Більше про це – читайте та дивіться у програмі "Спецслужби" на 24 каналі.

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"Організація Гелена"

До створення західної німецької спецслужби розвідкою займалася так звана "Організація Гелена" на чолі з офіцером Генштабу Вермахту Рейнхардом Геленом. Його називають одним із найлегендарніших шпигунів часів Холодної Війни. У 40-х його завербували американці, відправили у Берлін шпигувати за радянськими військовими у Східній Європі. Там він почав набирати у свої ряди колишніх нацистських військових. Поступово розширюючи агентурну мережу, він створив "Організацію Гелена", яка стала очима і вухами американців у Німеччині.

В ряди "Організації Гелена" входили люди не найнижчих посад в СС. Деякі із них особисто брали участь у розстрілах євреїв. Деякі навіть влаштовували справжні криваві різанини за участю полонених євреїв,

– розповів історик Герхард Салтер.

Агентура Гелена стежила за переміщенням радянських військових на усіх кордонах Східної Європи. Отриману інформацію передавали у США. До речі, агентурна мережа американців у Німеччині – це проєкт післявоєнної операції "Скріпка", в рамках якої Вашингтон вербував колишніх нацистів у свої ряди.



Рейнхард Гелен / Фото скриншот з відео

Рейнхард Гелен – один із багатьох, хто працював на США. Його шпигунська робота полягала у постійному контролі за комунізмом і його поширенням. Нагальна потреба у розвідданих стосовно Радянської Росії стала причиною появи "Організації Гелена". Американське ЦРУ опікувалося нею протягом багатьох років, тісно співпрацюючи у всіх питаннях стосовно обміну інформації. Фактично, агенти Гелена були під повним контролем ЦРУ. Однак у 1956 році із появою BND вплив американців послабився.

Створення спецслужби BND

У 1956 році у Німеччині вирішили створити власну спецслужбу. Так на світ з'явилася BND або Федеральна розвідувальна служба Німеччини. Створили її на базі "Організації Гелена", колишніх нацистських злочинців. Працює спецслужба до сьогодні.



"Організація Гелена" / Фото gettyimages

Першим директором став якраз Рейнхард Гелен. Відомству вдалося закріпити за собою звання найобізнашої спецслужби в питаннях Середнього Сходу і Радянського Союзу. Почасти через те, що Гелен, бувши у Вермахті, відповідав за аналітичний відділ дослідження Москви. На посаді в BND він продовжив курс на дослідження Росії. До речі, процес створення BND почався ще з 1952 року завдяки американцям.

Переговори були таємними. Учасники не називали своїх імен. Обговорювалися питання фінансування і назви майбутнього відомства. Після зустрічі не залишилося ні протоколу, ні письмових записів обговорення.

Завдання спецслужби – шпигунство за НДР

Першим завданням новоствореного відомства стало шпигунство за НДР. Спочатку в BND працювало понад 300 осіб. Та навіть така маленька кількість людей змогла настільки ефективно відстежувати усі сфери життя НДР, що агенти знали кількість ліжкомісць у лікарнях та які навантаження витримають мости в сусідній державі. Усе це робилося для того, щоб бути максимально готовими у випадку збройної агресії Москви проти Західної Німеччини.

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Інформація, яку отримували агенти BND, жодним чином не шкодила сусідній НДР. Майже половина агентів спецслужби ще з часів "Організації Гелена" працювала на КГБ. Тому формально більшість даних вони отримали тільки тому, що радянські шпигуни "дозволили" їх отримати.

Занепад спецслужби

У серпні 1961 року ситуація із отриманням інформації із сусідньої НДР стала складнішою. Почалося будівництво берлінської стіни. Вона не тільки розділила суспільство на десятки років, а й практично унеможливила витік інформації.

В рядах ворожої спецслужби Stasi почалися внутрішні чистки, які закінчилися видворенням агентів BND зі своїх рядів. Позиції Рейнхарда Гелена на посту директора BND відчутно ослабли. Відомство почало занепадати. Хоча у своїх мемуарах він ніколи цього не визнавав, приписуючи собі найкращі досягення спецслужби.

Рейнхард Гелен / Фото скриншот з відео

Рейнхард Гелен ніколи не був хорошим підпільним агентом чи керівником. В цьому і суть його невдач. "Органзація Гелена", а потім і BND завжди добре виконувала свою роботу в зборі військово-економічної розвідки щодо НДР та радянських військ. Але це були здебільшого спостереження, а не проникнення у їхні ряди.

Із будівництвом стіни агенти BND частково перекинули свої сили на Середній Схід, збираючи інформацію для Штатів. З іншого боку, ускладнивши доступ до НДР, агенти почали шпигувати напряму за Радянським Союзом. Традиція збереглася і до сьогодні. Федеральна розвідувальна служба Німеччини вважається одним із найкращих знавців Близького Сходу і Росії.

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Реорганізація спецслужби

1972 рік назавжди змінив не тільки Німеччину, а й увесь світ. Олімпіада у Мюнхені для ізраїльських спортсменів закінчилася трагічно. Палестинські терористи спочатку убили 2 спортсменів, а ще 9 взяли у полон. Після невдалої спроби німецьких спецслужбовців визволити заручників, їх розстріляли.



Вбиті спортсмени / Фото скриншот з відео

Теракт став потужним поштовхом для реорганізації німецької спецслужби. Вони почали повне переформатування. Пріоритетом стала боротьба із тероризмом. Агенти почали відстежувати усе, щоб попередити можливі напади.

"Розвідувальні служби мають усі можливості для відстежування будь-якої інформації. Вони, наприклад, шукають те, що потрібно – за допомогою ключових слів. У них є апаратура, щоб прослуховувати і відстежувати все. Не тільки в інтернеті, а й телефони, факси і мобільний зв'язок", – сказав IT-експерт Хольґер Мачковскі.

Трагічний вибух у Західному Берліні

Та навіть це не допомогло їм попередити напад на клуб у Західному Берліні, де часто відпочивали американські військові. Терористи підклали біля бару бомбу, яка забрала 3 життя:

2 американських військових;

турецьку жінку.

Понад 200 людей отримали поранення. Вибух пробив отвір у підлозі і обвалив стелі з стінами. Спочатку німецька спецура вважала, що нападниками були члени ліворадикального терористичного угрупування RAF, яка діяла у Німеччині до 1998 року. Однак пізніше відповідальність на себе взяли ліванські терористи.

Більше про терористів RAF та кривавий рік для Німеччини – читайте тут.

Спираючись на дані розвідки, уряд встановив, що ліванська спецслужба причетна до вибуху. Терористів вдалося затримати. Троє чоловіків і жінка. Двоє із них – сімейна пара. Вони є громадянами Німеччини. Інші: палестинець і ліванець. Прокурори вважають, що у такий спосіб Лівія помстилася американцям за потоплення 2 своїх кораблів у затоці Сірте.

Шпигунство BND за журналістами

Із 1990 року BND почало шпигувати за німецькими журналістами. Вони прослуховували їхні телефони, слідкували за переміщенням і їхнім колом спілкування. Основна причина – злив інформації про інтереси Німеччини в Іракській війні. Після того, як кілька публікацій з'явилися у ЗМІ, більшість журналістів, що мали зв'язки із BND, опинилися під пильним поглядом. Вони навіть не раз намагалися подати до суду чи звинуватити спецслужбу в посяганні на приватне життя. Однак, марно.



Логотип спецслужби BND / Фото LB

Офіційно стеження за представниками ЗМІ агенти припинили у 2005 році. Ну, принаймні, вони самі так заявили. Хоча і шпигунство пояснили необхідністю.

Більше про структуру BND, та чим спецслужба займається зараз – дивіться у програмі.