Кривавий монстр Кенії: чим займається найсильніша і найтаємніша спецслужба Африки

Історія кенійської спецслужби починається ще з колоніальних часів, коли Кенія була під британською короною. Спецслужба не раз переформатовувалася, видозмінювалася, працювала на різні уряди, а сьогодні – є однією із найсильніших і найтаємніших на всьому Африканському континенті.

Кенія – країна із довгою і дуже цікавою історією. Переживши непрості часи, попри політичну нестабільність і високий рівень криміналу, сьогодні її вважають країною, яка найдинамічніше розвивається серед держав Східної Африки. Детальніше про кенійську спецслужбу – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Вірність кенійських спецагентів постійно змінювался різними періодами історії. Спочатку збір та розвідувальні операції в Кенії використовували колоніальні уряди, а пізніше і постколоніальні уряди. Починаючи від забезпечення соціальної та політичної стабільності і закінчуючи катуваннями політичних опонентів.

"Спеціальний Відділ" – очі та вуха Лондона в Кенії

1926 року британці створили в Кенії так званий "Спеціальний Відділ". Він став частиною поліції. Новоспечені агенти стежили за настроями суспільства, збирали інформацію про сусідні країни і доносили це все англійським військовим. Вони стали для Лондона очима і вухами колонії.

Спочатку британці створили спеціальну поліцію в Кенії. Однак під час Першої світової з'явилася потреба у новому розвідувальному відомстві. Так з'явився "Спеціальний Відділ" – каральний орган, що входив у поліцейську структуру, але займався збором розвідданих,

– розповів колишній член кенійської спецслужби Вілсон Бойнет.

Повстання Мау-Мау: пошук противників колоніалізму

Завдання "Спеціального Відділу" дещо змінилися у 1952 році. Тоді в історії Кенії трапилися події, що отримали назву повстання Мау-Мау. Деякі кенійські народи об'єдналися у боротьбі проти британського колоніалізму. Мета зрозуміла – вибороти незалежність. Щоб стримати цей рух, британці направляли в країну своїх офіцерів, які навчали агентів "Спецвідділу" тактиці ведення бою і збору інформації. Кенійська спецура вишукували тих, хто виступав за незалежність і здавала списки британцям.

Війна з Мау-Мау затягнулася аж до 1960 року. За даними істориків, у боях проти британської армії загинули 12 тисяч кенійців. Хоча, в кенійських правозахисників ця цифра сягає і 90 тисяч. У "Спецвідділу" була своя окремо відведена роль – пошук інакодумців і ліквідація на місці. Координувалося вся різня агентами британського МІ5.



У "Спецвідділу" була своя окремо відведена роль / Скриншот



Побороти повстання Мау-Мау вдалося. Але це дало початок процесу становлення незалежності Кенїі, яку вона здобула в 1963 році мирним шляхом через місцеві вибори. Зміни торкнулися і спецслужби.

Підпорядкування одержимому президенту

"Спеціальний Відділ" відокремили від поліцейської системи і перетворили на незалежне відомство, підпорядковане президенту.

"Після отримання незалежності уряд успадкував "мову сили" і використовував "Спеціальний Відділ" для дотримання своїх цінностей. Поліція та розвідувальні служби стали політизованими та пов'язаними із окремими особами. Стали інструментом гноблення і систематично зловживали законами Конституції", – зазначив колишній член кенійської спецслужби Вілсон Бойнет.

Так сталося, коли 1978 року до влади прийшов президент Даніель арап Моі. Свого роду диктатор, одержимий ідеєю влади і тотального контролю.

Президент Даніель арап Моі / Скриншот

Його бажання викорінити кримінал і насильство із Кенії перетворило країну на поле бою, в якому зійшлися кримінальні авторитети і спецслужби. Що в результаті призвело до страждань цивільних громадян.

Війна, у якій застрягла Кенія, дає спецслужбам країни карт-бланш. Вони можуть убивати і проводити будь-які оборудки, прикриваючись війною. Це дуже небезпечно для звичайних людей,

– наголосив професор Ворицького університету Девід Андерсон.

Антитерористична програма і поява NSIS

1998 року у Кенії вперше на власній шкірі відчули, що таке Аль-Каїда. 7 серпня у Найробі біля посольства США вибухнула бомба. 234 людини загинули, приблизно 4 тисяч отримали поранення.

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Наслідки вибуху / Скриншоти

Після такого зухвалого нападу на дипустанову Західний світ, здебільшого США і Британія, почали інвестувати в кенійську антитерористичну програму.

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Уряд країни задумався над створенням нового ефективного відомства, яке могло би попереджати потенційні напади у майбутньому. Так 1999 року на світ з'явилася NSIS – Національна служба розвідки. Фактично – це був той же "Спеціальний Відділ", але уже із закордонними інвестиціями.

"Західні країни надавали їм зброю, автомобілі і навіть човни для берегової охорони", – розповів колишній спецпризначенець Джордж Мусамалі.



1999 року на світ з'явилася NSIS / Скриншот

Перевтілення у кривавого монстра

У цей період спецслужба тільки починала своє перевтілення у кривавого монстра, але уже під новим іменем. Переважно жертвами ставали критики президента і охочі перейти йому дорогу. Даніель арап Моі встановив у країні однопартійний режим, а всі хто не погоджувався із таким рішенням – зустрічалися із агентами NSIS. За приблизними підрахунками, агентурна мережа тільки у Кенії склала 10 тисяч осіб. І ніхто не знав, як виглядають співробіники, адже вони не носили штабної форми – тільки цивільне вбрання.

Одного дня людина могла прийти в поліцію і сказати, що їй погрожують. На інший день – бам – і ця людина вже мертва. Уже ніхто не скаржиться. Повна тиша,

– згадує колишній спецпризначенець Джордж Мусамалі.

Поява NIS і "полювання" на мусульманів

У 2006 році Ефіопія за підтримки США вторглися до Сомалі, щоб повалити тамтешній уряд і побороти повстанський мусульманський рух під назвою "Союз ісламських судів". Кенія вирішила триматися осторонь. Війна з ісламом у сусідній країні могла би зіграти із Найробі злий жарт у майбутньому. Тим часом мусульманів в Сомалі притискали потужними ракетними обстрілами і авіанальотами.

Що відомо про Союз ісламських судів Це повстанський рух, що виник на початку 90-х років. Вони завоювали довіру серед населення боротьбою із криміналом, наркоторгівлею і мародерством шляхом застосування ісламських законів. Небезпека для сусідніх країн була у тому, що із ровстанського руху вони переросли у потужне військове формування.

Бійня з ними тривала до 2009 року. Розбити в Сомалі їх таки вдалося. Але після занепаду одного ворога народився інший. На світ з'явилося терористичне угрупування Джамаат Аш-Шабааб. Більше того, вони почали шукати і вербувати мусульманів у сусідній Кенії.

Джамаат Аш-Шабааб / Скриншоти

Щоб не допустити цього, 2010 року NSIS перетворили у NIS. Новоспечене відомство проявило себе вже за рік у Сомалі. Кенія таки ввела свої війська, щоб зупинити поширення тероризму. Агенти вишукували членів угрупування і убивали їх на місцях. Тактика проста: убити терориста до того, як він скоїть теракт.

Вони хотіли витіснити Аш-Шабааб до моря, знищити їх. Але навіть і не підозрювали що відкрили їм двері прямісінько до Кенії. Аш-Шабааб ще в Сомалі показали, що можуть швидко пристосовуватися до будь-яких умов і спричиняти конфлікти на будь-яких рівня. Це робить їх дуже небезпечним ворогом. З таким Кенія ще не стикалася,

– підкреслив професор Ворицького університету Девід Андерсон.

У нового органу з'явилися 8 відділів із чітко окресленими ролями, З головних:

внутрішній, зовнішній, контррозвідка.

З'явилися і нові завдання. Хоча, насправді вони тільки на папері. В реальності спецслужба іде зовсім не тим курсом, який прописаний у законі. Документ на 75 сторінок повністю описував структуру, функції і повноваження нової спецслужби. NIS отримали мандат на збір інформації для уряду країни.

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Словом, агентам NIS повністю розв'язали руки, щоб вони були в курсі усіх справ не тільки в себе в країні, а й могли вільно оперувати і збирати інформацію за кордоном. Тим не менш, це не допомогло їм попередити теракт 2013 року. 21 вереся у торгівельний центр Найробі зайшли більше 10 терористів, взяли заручників і почали перестрілку. Члени Джамаат Аш-Шабааб убили більше 60 людей і майже 200 отримали поранення. Це була їхня відповідь за вторгнення Кенії в Сомалі.

Теракт у ТЦ / Скриншоти

Звідтоді NIS почали "полювання" на мусульманів. Їх вишукували по всій країні: витягували з домівок, переовлювали на вулицях, убивали навіть у мечетях. Сповідувати іслам стало небезпечно для життя. Їх сотнями пакували за ймовірну причетність до Джамаат Аш-Шабааб. Звичайно ж ніхто розбиратися не хотів. Усіх мусільман чесали під одну гребінку.



NIS почали "полювання" на мусульманів / Скриншот

Цікаво, що NIS напряму не причетна до убивства мусульманів у Кенії. Адже це цивільна організація. За усі досудові розслідування і розправи відповідальний спеціальний підрозділ поіції: "Директорат кримінальних розслідувань". Однак цим підрозділом керує уряд і президент, а глава NIS – радник президента із національної безпеки. Тому формально, руки агентури чисті. Усі убивства і розправи вони роблять руками кенійських копів.

Позасудові убивства трапляються настільки часто, що уряд просто не звертає на них уваги. Не вважає їх чимось таким, що потрібно розслідувати. Вони стаються практично щодня. Це вже норма,

– сказав правозахисник Хусейн Халід.

Почасти, уряд не закриває очі на убивства, бо самі ж убивства насправді сфабриковані. Якшо у перестрілці загине цивільна людина (жодним чином не причетна до криміналу), їй нерідко підкидають пістолет або ніж, щоб повісити на спробу убивства чи нападу на поліцейського. Інколи доходить навіть до того, що людей убивають при очевидцях. Справи не йдуть на розгляд, винних ніхто не шукає. Тіла скидають в ліс і живуть далі, у пошуках уже нових жертв.

Війна криміналу в Кенії

А ще поліцейські на чолі з агентами NIS оголосили війну криміналу в Кенії. Якщо злочинець потрапляє на очі правоохоронців чи агентів, його одразу убивають. Найзапеклішими ворогами є Мунґікі – заборонена у Кенії етнічна організація. Кенійська мафія. Війна із ними настільки запекла, що часто вона переходить усі дозволені межі.

Детальніше про Мунґікі тут Секта Мунґікі – банда, яка сколихнула Кенію звірськими вбивствами

Наприклад, коли хтось із копів потрапляє в руки членів Мунґікі, то служителям закону відрізають голови. Коли ж ловлять бандита – катують і скидають у братську могилу до інших зловмисників. Війна між криміналом і спецурою в країні триває вже більше 20 років.



Майна Ндженґа – засновник Мунґікі

Детальніше про майбутнє кенійської спецслужби – дивіться у відео програми.