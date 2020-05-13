Кровавый монстр Кении: чем занимается самая сильная и самая тайная спецслужба Африки

История кенийской спецслужбы начинается еще с колониальных времен, когда Кения была под британской короной. Спецслужба не раз переформатировалась, видоизменялась, работала на разные правительства, а сегодня – является одной из самых сильных и самых секретных на всем Африканском континенте.

Кения – страна с длинной и очень интересной историей. Пережив непростые времена, несмотря на политическую нестабильность и высокий уровень криминала, сегодня ее считают страной, которая наиболее динамично развивается среди государств Восточной Африки. Подробнее о кенийскую спецслужбу – читайте в материале 24 канала.

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Верность кенийских спецагентов постоянно менялась различными периодами истории. Сначала сбор и разведывательные операции в Кении использовали колониальные правительства, а позже и постколониальные правительства. Начиная от обеспечения социальной и политической стабильности и заканчивая пытками политических оппонентов.

"Специальный Отдел" – глаза и уши Лондона в Кении

В 1926 году британцы создали в Кении так называемый "Специальный Отдел". Он стал частью полиции. Новоиспеченные агенты следили за настроениями общества, собирали информацию о соседних странах и доносили это все английским военным. Они стали для Лондона глазами и ушами колонии.

Сначала британцы создали специальную полицию в Кении. Однако во время Первой мировой появилась потребность в новом разведывательном ведомстве. Так появился "Специальный отдел" – карательный орган, входивший в полицейскую структуру, но занимавшийся сбором разведданных,

– рассказал бывший член кенийской спецслужбы Уилсон Бойнет.

Восстание Мау-Мау: поиск противников колониализма

Задача "Специального Отдела" несколько изменились в 1952 году. Тогда в истории Кении случились события, получившие название восстание Мау-Мау. Некоторые кенийские народы объединились в борьбе против британского колониализма. Цель понятна – завоевать независимость. Чтобы сдержать это движение, британцы направляли в страну своих офицеров, которые обучали агентов "Спецотдела" тактике ведения боя и сбору информации. Кенийская спецура выискивала тех, кто выступал за независимость и сдавала списки британцам.

Война с Мау-Мау затянулась вплоть до 1960 года. По данным историков, в боях против британской армии погибли 12 тысяч кенийцев. Хотя, у кенийских правозащитников эта цифра достигает и 90 тысяч. У "спецотдела" была своя отдельно отведенная роль – поиск инакомыслящих и ликвидация на месте. Координировалась вся резня агентами британского МИ5.



У "спецотдела" была своя отдельно отведенная роль / Скриншот



Побороть восстание Мау-Мау удалось. Но это дало начало процессу становления независимости Кении, которую она получила в 1963 году мирным путем через местные выборы. Изменения коснулись и спецслужбы.

Подчинение одержимому президенту

"Специальный Отдел" отделили от полицейской системы и превратили в независимое ведомство, подчиненное президенту.

"После получения независимости правительство унаследовало "язык силы" и использовало "Специальный Отдел" для соблюдения своих ценностей. Полиция и разведывательные службы стали политизированными и связанными с отдельными лицами. Стали инструментом угнетения и систематически злоупотребляли законами Конституции", – отметил бывший член кенийской спецслужбы Уилсон Бойнет.

Так случилось, когда в 1978 году к власти пришел президент Дэниэл арап Мои. Своего рода диктатор, одержимый идеей власти и тотального контроля.

Президент Даниэль арап Мои / Скриншот

Его желание искоренить криминал и насилие из Кении превратило страну в поле боя, на котором сошлись криминальные авторитеты и спецслужбы. Что в результате привело к страданиям мирных граждан.

Война, в которой застряла Кения, дает спецслужбам страны карт-бланш. Они могут убивать и проводить любые сделки, прикрываясь войной. Это очень опасно для обычных людей,

– отметил профессор Ворицкого университета Дэвид Андерсон.

Антитеррористическая программа и появление NSIS

В 1998 году в Кении впервые на собственной шкуре ощутили, что такое Аль-Каида. 7 августа в Найроби у посольства США взорвалась бомба. 234 человека погибли, около 4 тысяч получили ранения.

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Последствия взрыва / Скриншоты

После такого дерзкого нападения на дипучреждение западный мир, в основном США и Британия, начали инвестировать в кенийскую антитеррористическую программу.

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Правительство страны задумалось над созданием нового эффективного ведомства, которое могло бы предупреждать потенциальные нападения в будущем. Так в 1999 году на свет появилась NSIS – Национальная служба разведки. Фактически – это был тот же "Специальный Отдел", но уже с зарубежными инвестициями.

"Западные страны предоставляли им оружие, автомобили и даже лодки для береговой охраны", – рассказал бывший спецназовец Джордж Мусамали.



В 1999 году на свет появилась NSIS / Скриншот

Перевоплощение в кровавого монстра

В этот период спецслужба только начинала свое превращение в кровавого монстра, но уже под новым именем. В основном жертвами становились критики президента и желающие перейти ему дорогу. Дэниэл арап Мои установил в стране однопартийный режим, а все кто не соглашался с таким решением – встречались с агентами NSIS. По приблизительным подсчетам, агентурная сеть только в Кении составила 10 тысяч человек. И никто не знал, как выглядят сотрудники, ведь они не носили штабной формы – только гражданскую одежду.

Однажды человек мог прийти в полицию и сказать, что ему угрожают. На другой день – бам – и этот человек уже мертв. Уже никто не жалуется. Полная тишина,

– вспоминает бывший спецназовец Джордж Мусамали.

Появление NIS и "охота" на мусульман

В 2006 году Эфиопия при поддержке США вторглись в Сомали, чтобы свергнуть тамошнее правительство и побороть повстанческое мусульманское движение под названием "Союз исламских судов". Кения решила держаться в стороне. Война с исламом в соседней стране могла бы сыграть с Найроби злую шутку в будущем. Тем временем мусульман в Сомали прижимали мощными ракетными обстрелами и авианалетами.

Что известно о Союзе исламских судовЭто повстанческое движение, возникшее в начале 90-х годов. Они завоевали доверие среди населения борьбой с криминалом, наркоторговлей и мародерством, путем применения исламских законов. Опасность для соседних стран была в том, что из повстанческого движения они переросли в мощное военное формирование.

Бойня с ними продолжалась до 2009 года. Разбить в Сомали их таки удалось. Но после упадка одного врага родился другой. На свет появилась террористическая группировка Джамаат Аш-Шабааб. Более того, они начали искать и вербовать мусульман в соседней Кении.

Джамаат Аш-Шабааб / Скриншоты

Чтобы не допустить этого, в 2010 году NSIS превратили в NIS. Новоиспеченное ведомство проявило себя уже за год в Сомали. Кения таки ввела свои войска, чтобы остановить распространение терроризма. Агенты выискивали членов группировки и убивали их на местах. Тактика проста: убить террориста до того, как он совершит теракт.

Они хотели вытеснить Аш-Шабааб к морю, уничтожить их. Но даже и не подозревали, что открыли им дверь прямо в Кению. Аш-Шабааб еще в Сомали показали, что могут быстро приспосабливаться к любым условиям и вызывать конфликты на любых уровнях. Это делает их очень опасным врагом. С таким Кения еще не сталкивалась,

– подчеркнул профессор Ворицкого университета Дэвид Андерсон.

У нового органа появились 8 отделов с четко очерченными ролями, 3 главных:

внутренний, внешний, контрразведка.

Появились и новые задачи. Хотя, на самом деле они только на бумаге. В реальности спецслужба идет совсем не тем курсом, который прописан в законе. Документ на 75 страниц полностью описывал структуру, функции и полномочия новой спецслужбы. NIS получили мандат на сбор информации для правительства страны.

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Словом, агентам NIS полностью развязали руки, чтобы они были в курсе всех дел не только у себя в стране, но и могли свободно оперировать и собирать информацию за рубежом. Тем не менее, это не помогло им предотвратить теракт 2013 года. 21 сентября в торговый центр Найроби зашли более 10 террористов, взяли заложников и начали перестрелку. Члены Джамаат Аш-Шабааб убили более 60 человек и почти 200 получили ранения. Это был их ответ за вторжение Кении в Сомали.

Теракт в ТЦ / Скриншоты

С тех пор NIS начали "охоту" на мусульман. Их выискивали по всей стране: вытаскивали из домов, ловили на улицах, убивали даже в мечетях. Исповедовать ислам стало опасно для жизни. Их сотнями паковали за вероятную причастность к Джамаат Аш-Шабааб. Конечно же никто разбираться не хотел. Всех мусильман чесали под одну гребенку.



NIS начали "охоту" на мусульман / Скриншот

Интересно, что NIS напрямую не причастна к убийству мусульман в Кении. Ведь это гражданская организация. За все досудебные расследования и расправы ответственное специальное подразделение полиции: "Директорат уголовных расследований". Однако этим подразделением руководит правительство и президент, а глава NIS – советник президента по национальной безопасности. Поэтому формально, руки агентуры чистые. Все убийства и расправы они делают руками кенийских копов.

Внесудебные убийства случаются настолько часто, что правительство просто не обращает на них внимания. Не считает их чем-то таким, что нужно расследовать. Они происходят практически ежедневно. Это уже норма,

– сказал правозащитник Хусейн Халид.

Отчасти, правительство не закрывает глаза на убийства, ибо сами же убийства на самом деле сфабрикованы. Если в перестрелке погибнет гражданский человек (никоим образом не причастный к криминалу), ему нередко подбрасывают пистолет или нож, чтобы повесить попытку убийства или нападения на полицейского. Иногда доходит даже до того, что людей убивают при очевидцах. Дела не идут на рассмотрение, виновных никто не ищет. Тела сбрасывают в лес и живут дальше, в поисках уже новых жертв.

Война криминала в Кении

А еще полицейские во главе с агентами NIS объявили войну криминалу в Кении. Если преступник попадает на глаза правоохранителей или агентов, его сразу убивают. Самыми ожесточенными врагами являются Мунгики – запрещенная в Кении этническая организация. Кенийская мафия. Война с ними настолько отчаянная, что часто она переходит все дозволенные границы.

Подробнее о Мунгики здесь Секта Мунгики – банда, которая всколыхнула Кению зверскими убийствами

Например, когда кто-то из копов попадает в руки членов Мунгики, то служителям закона отрезают головы. Когда же ловят бандита – пытают и сбрасывают в братскую могилу к другим злоумышленникам. Война между криминалом и спецурой в стране продолжается уже более 20 лет.



Майна Ндженга – основатель Мунгики

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