Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Кровавый год для Германии из-за вины спецслужб: что известно о террористах RAF

Спецслужбы - Читати новину українською

В послевоенном Западном Берлине 50-х годов было немало изменений. Прежде всего – политических. Существование коммунистической партии запретили, а политический курс нацелили на Западных Союзников. В стране начали появляться французские, британские и американские товары. В отличие от коммунистического соседа, здесь процветала демократия. Хотя и не долго.

В середине 50-х правительство приняло несколько неоднозначных законов, которые не только противоречили конституции, но и напоминали принцип бывшей нацистской Германии. Об этом читайте в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

Интересно Тотальный контроль, террор и подрывная деятельность – все о Корпусе стражей Исламской Революции

Появились суды, которые ущемляли права человека, а также были запреты на проведение митингов и протестов. Власть выдала документ, обязывающий почти всех женщин и мужчин к обязательному труду. Правительство страны сосредоточило в своих руках практически неограниченную власть.

Эти законы вызвали очень неоднозначную реакцию среди населения. В основном в студенческих кругах, ведь молодежь начала выходить на протесты. Конец 60-х годов Германия провела в постоянных демонстрациях, которые привели к созданию леворадикальной террористической группировки под названием RAF (Фракция Красной Армии). Они стали символом терроризма в Германии.

Эта история не о спецслужбах, а об их вине и бездействии. Ведь RAF появилась благодаря Штази, существовала благодаря КГБ, а теракты устраивала из-за несостоятельности агентуры ФРГ взять ситуацию под контроль.

В Берлине в 1967 году состоялись протесты против приезда иранского шаха Мохаммеда Пахли. Митингующие не хотели видеть его в своей стране из-за его связи с США. Америка и ее капитализм в глазах студентов выглядели врагами.

На это было несколько причин:

► Первая – они считали, что капитализм превращает людей в бесправных свиней", которые крутятся, как "белка в колесе", чтобы заплатить за квартиру, продукты, одежду и так далее.

► Вторая – из-за войны во Вьетнаме. Большинство протестов были направлены против войны 2 июня 1967 года. На одном из таких митингов убили студента Бенно Озенорга. Именно эта трагедия стала катализатором создания группировки RAF.

Тогда же на горизонте появились Андреас Баадер и его девушка Гудрун Энслин – студенты, которые стали основателями и лидерами RAF.

Андреас Баадер і Гудрун Енслін
Андреас Баадер и Гудрун Энслин / Фото Frankfurter Rundschau

Во Франкфурте-на-Майне 2 апреля 1968 года вместе с сообщниками они подожгли 2 супермаркета. По их словам, они принесли огонь Вьетнама в Германию, а заодно отомстили за смерть Онезорга. Немцы тогда впервые и столкнулись с RAF.

Они принесли только маленькую частичку того, что американцы сбросили на Вьетнам. Они хотели показать, какими напуганными люди могут быть. Говорили: "Вы переживаете из-за маленького пожара в магазине, где горит одежда и всякие мелочи. Вы лучше гляньте, что происходит каждый день во Вьетнаме. Что вы за люди? И люди ли вообще?,
– пояснил бывший член RAF Хорст Малер.

Полицейские поймали поджигателей всего через 2 дня. Они действовали неосторожно: оставили кучу отпечатков и следов. Когда их отправили на скамью подсудимых, в знак протеста против США и немецкого правительства, Андреас Баадер по-нацистски поздоровался с судьей. А сам процесс 4 подсудимых превратили в сплошные провокации, постоянно демонстрируя неуважение.

RAF (Фракція Червоної Армії)
Судебное заседание / Фото Timeline

"Мы хотели быть частью всемирного молодежного движения. Знаете, с музыкой, протестами, новыми идеями. Мы презирали то, что построили наши родители. Мы не хотели жить с нашим прошлым. Мы хотели стать двигателями революции", – вспомнила бывшая член RAF Астрид Пролл.

В 70-м в истории RAF появляется Ульрика Майнгоф. Молодая и успешная журналистка, которая в основном писала о политической жизни страны.

Ее очень заинтересовала идея борьбы Андреаса Баадера и его сообщников. Поэтому Ульрика договорилась с правоохранителями об интервью с ним. Однако, прикрываясь журналистским интересом, Майнгоф имела целью вступить в ряды террористов.


Ульрика Майнгоф / Фото Bianet

Интересно, что спецслужбы не заметили этого, несмотря на то, что она регулярно в своих статьях критиковала правительство и политический курс.

В мае 1970 года Баадера привезли в Берлинский институт социологических исследований, где его уже ждала Ульрика. Их беседа проводилась в окружении охраны. Однако через несколько минут после начала, в здание ворвались вооруженные люди и начали перестрелку. Ульрика и Баадер исчезли и с тех пор начался террор.

В 1970 году RAF начали с урегулирования логистических вопросов. Им нужны были деньги, оружие и транспорт. А самый простой способ это сделать – грабить банки, магазины и угонять автомобили. Ирония в том, что борясь против капитализма, который по их мнению выкачивал из людей деньги, они сами же крали деньги, которые немцы вкладывали в банки.

Мы грабили банки. Это было обычное ограбление, а не политическое. Это же не было перераспределение богатства, а метод получения денег. Мы не воровали у бабушек на улицах,
– рассказала бывшая член RAF Моника Берберих.

"RAF или, как их еще называют, "группа Баадера-Майнгоф", в Западной Германии была частью тренда, который возник в 70-х во всем мире. Тренд марксистского авангарда: "Красные бригады" в Италии, "Красная Армия" в Японии. Даже в Штатах такие были. Это были люди, которые думали, что капиталистическая система – это зло, которое надо уничтожить. И единственный способ это сделать – путем насилия", – пояснил писатель, исследователь терроризма Ричард Инглиш.

RAF боролись с капитализмом партизанскими методами. А, чтобы научиться этому, в 70-м они поехали в Иорданию, связавшись с организацией "Освобождения Палестины" – это террористическая группа, которая мерила стереть Израиль с "лица земли".

Интересно Кровавый монстр Кении: чем занимается самая сильная и сокровенная спецслужба Африки

Те научили их практически всему, что знали сами. И снова, зная кто такие RAF, уже ознакомленные с их идеями и методами работы, спецслужбы и "глазом не моргнули", позволив им выехать за границу. Те вернулись назад уже обученными и готовыми применять усвоенные уроки.

Обучение не касались боя в городе. Беготня на открытой территории или ползание под колючей проволокой – совсем не то, что есть в городе. Но в отношении оружия – это хорошие учения. Учили владеть разным вооружением и взрывчаткой – это было действительно полезно,
– вспомнила бывшая член RAF Моника Барберих.

Первые нападения со взрывчаткой начались в 1972 году. Кровавый год для Германии. Члены RAF совершили серию атак на американские дипломатические учреждения, оборонительные здания и базы. Научившись методам борьбы и способам изготовления взрывчатки, они привезли терроризм в Германии. В их нападениях 4 человека погибли и не менее 30 получили ранения.

Члены RAF 11 мая 1972 года взорвали 3 бомбы возле здания компании "IG Farben". Здание было сильно повреждено. Это было первой бомбовой атакой RAF и началом так называемого "майского наступления", во время которого они совершили еще 5 подобных нападений.

Вибух біля компанії IG Farben
Взрыв у компании "IG Farben" / Фото Википедия

Теракты стали тревожным звонком и для правительства, и для правоохранителей. Их сразу же начали искать. Опасаясь, что рано или поздно начнется новая волна терактов. Найти их удалось нехитрым способом. Членов RAF сдал старенький сосед, который жил рядом с их штабом-гаражом. Один звонок и правоохранители уже были на месте.

Продолжение – смотрите в видео.

Автор: Фахрудин Шарафмал
Теги: Новости политики Новости США Взрыв Иордания Криминал Теракт История Спецслужбы
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему Кучма не самый лучший президент?
сегодня , 21:30 Почему Кучма не самый лучший президент?
Денис Казанський
Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
сегодня , 21:21 Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США
Северин Трач
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк