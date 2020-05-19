Кровавый год для Германии из-за вины спецслужб: что известно о террористах RAF

В послевоенном Западном Берлине 50-х годов было немало изменений. Прежде всего – политических. Существование коммунистической партии запретили, а политический курс нацелили на Западных Союзников. В стране начали появляться французские, британские и американские товары. В отличие от коммунистического соседа, здесь процветала демократия. Хотя и не долго.

В середине 50-х правительство приняло несколько неоднозначных законов, которые не только противоречили конституции, но и напоминали принцип бывшей нацистской Германии. Об этом читайте в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Появились суды, которые ущемляли права человека, а также были запреты на проведение митингов и протестов. Власть выдала документ, обязывающий почти всех женщин и мужчин к обязательному труду. Правительство страны сосредоточило в своих руках практически неограниченную власть.

Эти законы вызвали очень неоднозначную реакцию среди населения. В основном в студенческих кругах, ведь молодежь начала выходить на протесты. Конец 60-х годов Германия провела в постоянных демонстрациях, которые привели к созданию леворадикальной террористической группировки под названием RAF (Фракция Красной Армии). Они стали символом терроризма в Германии.

Эта история не о спецслужбах, а об их вине и бездействии. Ведь RAF появилась благодаря Штази, существовала благодаря КГБ, а теракты устраивала из-за несостоятельности агентуры ФРГ взять ситуацию под контроль.

Причины создания RAF

В Берлине в 1967 году состоялись протесты против приезда иранского шаха Мохаммеда Пахли. Митингующие не хотели видеть его в своей стране из-за его связи с США. Америка и ее капитализм в глазах студентов выглядели врагами.

На это было несколько причин:

► Первая – они считали, что капитализм превращает людей в бесправных свиней", которые крутятся, как "белка в колесе", чтобы заплатить за квартиру, продукты, одежду и так далее.

► Вторая – из-за войны во Вьетнаме. Большинство протестов были направлены против войны 2 июня 1967 года. На одном из таких митингов убили студента Бенно Озенорга. Именно эта трагедия стала катализатором создания группировки RAF.

Тогда же на горизонте появились Андреас Баадер и его девушка Гудрун Энслин – студенты, которые стали основателями и лидерами RAF.



Андреас Баадер и Гудрун Энслин / Фото Frankfurter Rundschau

Во Франкфурте-на-Майне 2 апреля 1968 года вместе с сообщниками они подожгли 2 супермаркета. По их словам, они принесли огонь Вьетнама в Германию, а заодно отомстили за смерть Онезорга. Немцы тогда впервые и столкнулись с RAF.

Они принесли только маленькую частичку того, что американцы сбросили на Вьетнам. Они хотели показать, какими напуганными люди могут быть. Говорили: "Вы переживаете из-за маленького пожара в магазине, где горит одежда и всякие мелочи. Вы лучше гляньте, что происходит каждый день во Вьетнаме. Что вы за люди? И люди ли вообще?,

– пояснил бывший член RAF Хорст Малер.

Полицейские поймали поджигателей всего через 2 дня. Они действовали неосторожно: оставили кучу отпечатков и следов. Когда их отправили на скамью подсудимых, в знак протеста против США и немецкого правительства, Андреас Баадер по-нацистски поздоровался с судьей. А сам процесс 4 подсудимых превратили в сплошные провокации, постоянно демонстрируя неуважение.



Судебное заседание / Фото Timeline

"Мы хотели быть частью всемирного молодежного движения. Знаете, с музыкой, протестами, новыми идеями. Мы презирали то, что построили наши родители. Мы не хотели жить с нашим прошлым. Мы хотели стать двигателями революции", – вспомнила бывшая член RAF Астрид Пролл.

Побег благодаря сообщнице

В 70-м в истории RAF появляется Ульрика Майнгоф. Молодая и успешная журналистка, которая в основном писала о политической жизни страны.

Ее очень заинтересовала идея борьбы Андреаса Баадера и его сообщников. Поэтому Ульрика договорилась с правоохранителями об интервью с ним. Однако, прикрываясь журналистским интересом, Майнгоф имела целью вступить в ряды террористов.



Ульрика Майнгоф / Фото Bianet

Интересно, что спецслужбы не заметили этого, несмотря на то, что она регулярно в своих статьях критиковала правительство и политический курс.

В мае 1970 года Баадера привезли в Берлинский институт социологических исследований, где его уже ждала Ульрика. Их беседа проводилась в окружении охраны. Однако через несколько минут после начала, в здание ворвались вооруженные люди и начали перестрелку. Ульрика и Баадер исчезли и с тех пор начался террор.

Грабежи Фракцией Красной Армии

В 1970 году RAF начали с урегулирования логистических вопросов. Им нужны были деньги, оружие и транспорт. А самый простой способ это сделать – грабить банки, магазины и угонять автомобили. Ирония в том, что борясь против капитализма, который по их мнению выкачивал из людей деньги, они сами же крали деньги, которые немцы вкладывали в банки.

Мы грабили банки. Это было обычное ограбление, а не политическое. Это же не было перераспределение богатства, а метод получения денег. Мы не воровали у бабушек на улицах,

– рассказала бывшая член RAF Моника Берберих.

"RAF или, как их еще называют, "группа Баадера-Майнгоф", в Западной Германии была частью тренда, который возник в 70-х во всем мире. Тренд марксистского авангарда: "Красные бригады" в Италии, "Красная Армия" в Японии. Даже в Штатах такие были. Это были люди, которые думали, что капиталистическая система – это зло, которое надо уничтожить. И единственный способ это сделать – путем насилия", – пояснил писатель, исследователь терроризма Ричард Инглиш.

Группировка выехала на обучение в Иорданию

RAF боролись с капитализмом партизанскими методами. А, чтобы научиться этому, в 70-м они поехали в Иорданию, связавшись с организацией "Освобождения Палестины" – это террористическая группа, которая мерила стереть Израиль с "лица земли".

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Те научили их практически всему, что знали сами. И снова, зная кто такие RAF, уже ознакомленные с их идеями и методами работы, спецслужбы и "глазом не моргнули", позволив им выехать за границу. Те вернулись назад уже обученными и готовыми применять усвоенные уроки.

Обучение не касались боя в городе. Беготня на открытой территории или ползание под колючей проволокой – совсем не то, что есть в городе. Но в отношении оружия – это хорошие учения. Учили владеть разным вооружением и взрывчаткой – это было действительно полезно,

– вспомнила бывшая член RAF Моника Барберих.

Нападения, которые устроила группировка RAF

Первые нападения со взрывчаткой начались в 1972 году. Кровавый год для Германии. Члены RAF совершили серию атак на американские дипломатические учреждения, оборонительные здания и базы. Научившись методам борьбы и способам изготовления взрывчатки, они привезли терроризм в Германии. В их нападениях 4 человека погибли и не менее 30 получили ранения.

Члены RAF 11 мая 1972 года взорвали 3 бомбы возле здания компании "IG Farben". Здание было сильно повреждено. Это было первой бомбовой атакой RAF и началом так называемого "майского наступления", во время которого они совершили еще 5 подобных нападений.



Взрыв у компании "IG Farben" / Фото Википедия

Теракты стали тревожным звонком и для правительства, и для правоохранителей. Их сразу же начали искать. Опасаясь, что рано или поздно начнется новая волна терактов. Найти их удалось нехитрым способом. Членов RAF сдал старенький сосед, который жил рядом с их штабом-гаражом. Один звонок и правоохранители уже были на месте.

Продолжение – смотрите в видео.