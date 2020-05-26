Вешали, расстреливали и сажали: что совершала коммунистическая спецслужба StB в Чехословакии

После того, как в 1945 советские войска окончательно зашли на территорию Чехословакии, вытеснив нацистов – в Праге появилась своя спецслужба StB или Служба Государственной безопасности Чехословакии. Жители страны не догадывались, что сбросив оковы нацистского режима, спецура быстро переоденет их в коммунистический. В стране в лучших традициях Кремля начались преследования и уничтожения несогласных

Захват власти коммунистами

StB создали для защиты коммунистической партии и ее идей. Поэтому агентура, обученная советскими кураторами, делала все для того, чтобы дела в стране перешли в руки Москвы. Чтобы получить контроль над Чехословакией, коммунистам надо было прийти к власти. Поэтому спецура по-немногу начала пропагандировать социализм и его преимущества для жизни.

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В феврале 1948 года страну охватили протесты, которые получили название "Победный февраль". Спецагенты собирали людей на коммунистический переворот. Улицы заполнили более 2 миллионов человек. Требование одно: власть коммунизма! Новоиспеченный орган сработал отлично – красные закрепили свои позиции. И в первый же день Чехословакия почувствовала все "преимущества" коммунизма.

Мой отец имел ресторанный бизнес. В тот день, когда коммунисты получили власть, моя мама пошла взять нам немного мяса на ужин. Ей сказали, что она больше не может брать мясо просто так. Бизнес стал национализированным,

– рассказал бывший президент Чехословакии Вацлав Гавел.

Операция "Пограничный камень"

После февральского переворота и захвата власти, люди поняли, что пора бежать. Ближе всего – в Западную Германию. Когда более 3 тысяч человек таки смогли убежать от режима, агенты StB придумали, как остановить отток людей. Началась операция "Пограничный камень". В 50 километрах от железного занавеса они построили фальш-границу. Она выглядела как настоящая: блок-посты, пограничники якобы с обеих сторон и даже ставили настоящие печати в документах.

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Агенты StB притворялись американскими пограничниками и выпытывали у желающих покинуть страну информацию. Их интересовало все. Люди рассказывали агентам о своей ненависти к коммунизму, страхи и даже "сливали" им информацию о своих родственниках, которые тоже хотят покинуть Чехословакию.

А потом якобы американские пограничники отказывали им во въезде и отправляли обратно в Чехословакию. Люди, которые остались ни с чем, по плану агентуры возвращались и рассказывали другим, что в западном мире их никто не ждет. Америка не поможет и все, что остается – "наслаждаться" коммунистической жизнью.



Операция "Пограничный камень" / Фото blogspot.com

А чтобы план Службы Государственной безопасности не рассекретили, всем СМИ закрыли рот. Люди слышали только те новости, которые прошли одобрение Кремлевской верхушки.

"Нам разрешалось публиковать только те новости, которые разрешались Чехословацким новостным агентством. А оно в свою очередь принимало только то, что позволяло советское агентство ТАСС. У нас даже была шутка: любые события могут подождать. Сначала надо разрешение от ТАСС", – сказал журналист Иржи Динстбир.

Уничтожение всех несогласных и беглецов

Тех, кого отправляли с границы обратно в Чехословакию затем отлавливали и судили за измену коммунизма. На уровне с оппозиционерами, диссидентами и инакомыслящими их вешали, расстреливали и бросали за решетку на пожизненные сроки. В руки секретной полиции, а затем и на скамью подсудимых попала политик и общественная деятельница Милада Горакова. Она не поддерживала компартию, а потому на нее повесили ряд обвинений, среди которых и заговор в мятеже. В 1950 году Миладу Горакову повесили. Без всякого шанса на помилование.

Нам не разрешили присутствовать на заседании. Я помню напряженную ситуацию дома... Мы были беспомощными, слушали приговор по радио. Это был публичный суд. Они все продумали. Таким образом они создали в стране дух страха и террора,

– вспоминает дочь Милады Гораковой Яна Кански.



Милада Горакова / Скриншот



Суд над Миладой Гораковой / Скриншот с видео на ютубе Zunit4Life Productions

Вместе с Миладой

на виселицу отправили больше 100 тысяч человек;

более 200 тысяч бросили за решетку.

Погоня за неблагонадежными гражданами продолжалась до начала 50-х. Больше всего страдали оппозиционеры. Их поувольняли и оставили на произвол. Они не могли получить работу, не могли убежать из страны. Все, что им оставалось – доживать свои дни никем.

История шпиона Карела Кьохера

Начиная с 60-х годов StB начали активно расширять свою агентурную сеть за рубежом. В 1965 году на горизонте появился персонаж по имени Карел Кьохер. Он сам пришел в отдел внешней разведки и заявил, что хочет работать на благо коммунизма за пределами Чехословакии. В ведомстве сразу же начали его подготовку, чтобы отправить его в ряды ЦРУ.

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"Карел Кьохер работал и на КГБ. Вместе с женой, после специального курса Чехословацких спецслужб, они отправились в Америку в конце 60-х. Он был очень умной и талантливой личностью", – рассказал историк Бенжамин Фишер.



Карел Кьохер / Скриншот

Уже в 1971 году он получил гражданство и спустя год начал работу на ЦРУ в директорате Советского Союза и стран Восточной Европы. Там его трудоустроили переводчиком. Понемногу он сливал в Чехословакию и Москву данные о планах Америки в отношении восточноевропейских стран. Во время своей работы он несколько раз встречался с агентами КГБ, которые приняли его за двойного агента и приказали уйти из ЦРУ, иначе его убьют. Уволиться Кьохер не успел. В 1984 году им заинтересовалось ФБР.

В 1984 году Карела пожизненно бросили за решетку. Там его пытался убить член банды "Hells Angels". Бывший шпион считал, что это была неудачная попытка американских спецслужб разобраться с ним. Поэтому отсидев 2 года, он попросил у КГБ обменять его. Карел с женой вернулся в Прагу и продолжил жить уже на пенсии.

Внешнее направление StB

Американские спецслужбы – далеко не единственное внешнее направление StB. Больше всего внимания уделяли дипломатическим учреждениям. Например, в Лондоне посольство Чехословакии было просто набито коммунистическими шпионами.

Они разработали несколько отделов, у каждого своя ответственность:

начиная от сбора информации о настроениях британцев,

заканчивая данными о новейших британских военных разработках.

"Посол, его заместитель, пресс-атташе. Ну, в общем много. Примерно от 40-ка до 45-ти человек работали на чехословацкую спецслужбу и были не просто информаторами, а официальным ее сотрудниками", – рассказал агент StB Йозеф Фролик, который в 1969 году перешел на сторону США.

Пражская весна

Вернемся к Чехословакии. В 1968 году в коммунистической партии появился новый лидер – Александр Дубчек. Его приход ознаменовал новую эпоху для страны – Пражскую весну. Дубчек начал доселе невиданные реформы: ослабил цензуру СМИ, отменил преследование людей и подарил им демократические свободы. Спецура ослабила хват. Для коммунизма это было неслыханно. Люди симпатизировали ему, он подарил им надежду на новую жизнь, называя свою программу реформ "социализмом с человеческим лицом".



Александр Дубчек / Фото Википедия

"Сначала люди восприняли смену лидера как должное. Но уже через 2 месяца они увидели изменения совершенно нетипичные для коммунизма. Радио, телевидение и газеты получили возможность говорить правду о том, что происходит на самом деле. Даже люди могли свободно говорить о том, что думают", – рассказал историк Даниэль Поволени.

Оккупация Чехословакии

Правда, такая радость длилась не долго. Реальный расклад ситуации при коммунизме не слишком радовал Москву. Поэтому на Дубчека начали давить. Сначала спецслужбы, а затем и Кремлевская верхушка персонально. Ему ясно дали понять: реформы надо прекратить и вернуться к нормализации. Иначе и ему, и стране конец. Любые попытки убедить Москву в том, что новые правила только улучшат коммунистический режим и сделают его более привлекательным в глазах простых граждан, заходили в тупик. Советы твердо стояли на своем.

Они пытались объяснить лидерам Кремля, что новые реформы смогут изменить коммунизм в лучшую сторону, при этом не затрагивая его фундаментальных основ. Но в Москве не слушали. Они считали, что люди начнут толкать Чехословакию на новые и новые реформы,

– пояснил бывший президент Чехословакии Вацлав Гавел.

В СССР было несколько вариантов решения этого вопроса. Однако, они как всегда выбрали привычный им образ. 20 августа 1968 года 7 дивизий регулярной армии двинулись в сторону Чехословакии. Страны Варшавского договора (кроме Румынии) ввели свою полумиллионную армию на территорию страны. Так началась оккупация Чехсловаччины под кодовым названием операция "Дунай". Москва раз и навсегда решила подавить любые проявления демократии в стране.

Как в Чехословакии просили помощи у Западного мира и почему опять начались чистки, а за будущим президентом Чехословакии Вацлавом Гавелом агенты StB весли пристальное наблюдение – смотрите в видео программы.