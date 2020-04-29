Террор агентов Чаушеску: как румынская спецслужба стала самой кровавой в Европе

Спецслужба "Секуритате", расформированная еще в 1989 году, до сих пор нагоняет страх на румын. Началось все в 1948 году, когда специальный отдел советского НКВД создал в Бухаресте собственное карманное ведомство – Департамент государственной безопасности.

Создание "Секуритате"

Способствовал формированию спецслужбы один из сподвижников коммунистической партии Румынии Георге Георгиу-Деж, который хотел построить страну по модели Советского Союза. Поэтому спецслужба, которая была бы на коротком поводке Кремля, точно не помешала бы.

Читайте также Виртуальные концлагеря и жестокий цифровой контроль: как работает китайская спецслужба МГБ

Политолог Владимир Тисмеаню говорил: если кто-то не понимает роли политических головорезов, таких как Пинтилие и Никольский, в осуществлении террора в Румынии во время сталинского периода, и их личные связи с Георгиу-Дежом и его окружением, трудно понять и происхождение и роль "Секуритате".

Что известно о Пинтилие и Никольском? Георге Пинтилие – румынский коммунист украинского происхождения. По совместительству – советский шпион и первый директор "Секуритате". Александр Никольский был его заместителем.



За 15 лет председательства в ведомстве они организовали трудовые лагеря, куда попадали критики Компартии. Основали "экспериментальную" тюрьму, где пленных кормили дерьмом. Именно благодаря им Департамент государственной безопасности превратился из спецслужбы в тайную полицию и инструмент террора над румынами.

Румынский историограф Мариус Опря отметил, что Пинтилие непосредственно виновен в арестах, осуждении к лагерям и депортировании почти 400 тысяч человек. "А также в смерти журналиста Штефана Фориша. Пинтилие лично раздробил его голову ломом. Его заместитель Александр Никольский приказал разобраться и с матерью журналиста. Ее утопили", – добавил он.

"Секуритате" при правлении Чаушеску

Все изменилось в 1965 году с приходом Николае Чаушеску, однако совсем не в лучшую сторону. Будущий диктатор отстранил Пинтилие и Никольского от должностей. "Секуритате" полностью легло под Чаушеску.



Георге Пинтилие и Александр Никольский / Коллаж 24 канала

Первое, за что взялся Чаушеску – критика Советского Союза. Такого еще никто не делал. Публично, на главной площади, в присутствии миллионов людей Чаушеску осудил СССР за вторжение в Чехословакию.

Его речь была очень эмоциональной. Если бы он в тот момент, после речи, спустился на улицу к людям, на него смотрели бы, как на национального героя. Я думаю, люди его бы расцеловали,

– комментировал журналист Николае Милинеску.

Завоевав доверие простого народа, Чаушеску взялся за чистки в стране. В Румынии появился культ личности Николае и его жены Елены. Их боготворили, ставили памятники, устраивали концерты в их честь.

Все, кому такое не нравилось, мгновенно сталкивались со стальной рукой "Секуритате". Румынам уже давно были известны методы работы агентов. Но никто и подумать не мог, что с приходом нового правительства система не изменится. А наоборот – только усилит давление.



Николае и Елена Чаушеску / Фото BBC History Magazine

Секретная полиция начала контролировать все аспекты жизни румын. Появились четкие и строгие правила. Многие люди даже не знали, что "Секуритате" существовало. Большинство никогда не имело с ними прямого контакта. Но все боялись – спецслужба заработала славу на страхе.

Обратите внимание Афганская спецслужба, которая по приказам Москвы убивала тысячи людей: жуткие детали

Агентов интересовало все, чем занимались румыны: куда ходят, с кем говорят, что едят. Чаушеску считал, что подавить инакомыслящих можно только рубя их на корню. Поэтому бдительная слежка велась практически за каждым. Под особое внимание попадали священники, политики, иностранцы и диссиденты. Если в их действиях замечали малейшую угрозу – тюремный срок. И это в лучшем случае.

За румынами следили более 10 тысяч агентов – это на 22 миллиона населения. Не учитывая информаторов и "вынужденных" работать на "Секуритате".

Считается, что каждый 43-й румын был связан с ведомством. Хотя эта цифра и не является официальной. Так как после закрытия Департамента госбезопасности большая часть документов исчезла благодаря Москве. Интересно, что за все время существования у "Секуритате" не было ни девиза, ни эмблемы или логотипа.

Меня не раз задерживали за участие в протестах. Я никак не мог понять, кто меня сдавал. Оказалось, что то был мой коллега по работе. Я его понимаю, выбора не было. Агенты заставили его шпионить за мной,

– отметил Дину Замфиреску, бывший политический заключенный.

Одним из самых распространенных методов контроля был влом в дома. Так делали "Штази" в ГДР. Правда, если немцы меняли местами предметы, то румыны везде, где только можно, устанавливали прослушивающие аппараты. Наибольшее внимание уделяли телефонным разговорам.

Подробнее Монстр, которого создал Кремль: шокирующие методы Stasi – немецкой спецслужбы

Даже в своих же квартирах люди не могли высказать собственное мнение. Подозрительный тон или клевета на коммунистический режим Чаушеску – тюрьма. Ведь ликвидировав одного, другие члены семьи больше не будут доверять правительству.

"Люди боялись не так ночного влома и ареста, как прослушивания. Во время разговора они ставили подушку на телефонную трубку, чтобы умерить свой голос. Или включали воду и говорили под шум. В это тяжело поверить, но некоторые люди делают так до сих пор", – объяснила Джармина Нагат.



Секретная полиция "Секуритате" контролировала жизнь румын

Меньше, чем через 50 лет существования, террор агентов "Секуритате" ощутили на себе более 2 миллионов человек. По меньшей мере 10 тысяч погибли. В арсенале ведомства – множество способов лишить человека жизни, начиная с расстрела и до закапывания еще живых людей в румынских лесах.

Некоторые из братских могил (преимущественно диссидентов и политических заключенных) до сих пор находят по всей стране. Агенты не гнушались и зверскими пытками в специальных тюрьмах. Члены "Секуритате" не просто выполняли приказы Чаушеску, а, похоже, действительно "любили" свою работу.

Жесткие методы спецслужбы

Их считают самой кровавой спецслужбой социалистических стран Восточной Европы. Особое внимание было к священнослужителям. За ними пристально следили из-за проповедей. Чаушеску боялся, что церковь будет способствовать развитию демократического общества, вбивая в головы верующих свободу выбора.

Поэтому регулярно на службах присутствовали несколько членов "Секуритате" (без штатной формы, конечно). Если во время богослужения что-то казалось подозрительным, священника ждала не слишком приятная встреча со спецурой и длительный "отпуск" в специальной тюрьме.

Интересно Конфликт между Индией и Пакистаном: к чему привели операции спецслужбы ISI

Режим Чаушеску калечил и женщин. Один из его первых законов у власти – запрет на контрацепцию и аборты. Исключение только для тех, у кого уже было 4 ребенка. Но из-за бедности в стране прокормиться самому было тяжело, не говоря уже о детях.

Справка. Ежемесячно на заводы, где работали женщины, проходили врачи в сопровождении агентов "Секуритате". Они проверяли женщин на беременность. Если оказывалось, что беременность прервана, дорога только одна – тюрьма, пытки и смерть.

Поэтому многие женщины перебирались в сельскую местность, где влияние коммунистического режима было не таким мощным, как в городах. Там без должной медицинской помощи они сами себе делали аборты. От этой опасной процедуры погибли свыше 10 тысяч женщин.

Он (Чаушечку – 24 канал) хотел, чтобы люди имели как можно больше детей. Видимо, чтобы мучить их. Потому что прокормить было невозможно. Недостаточно еды, денег. Люди жили по 3-4 человека в одной комнате,

– отметила румынка Параскева Неагу.

В начале 1970-х террор "Секуритате" только набирал обороты. Тот, кто осмеливался не то, что критиковать, а просто высказать рекомендации правительству по поводу управления страной, считался врагом. Как, например, Василий Параскив. В 1971 году он отправил правительству письмо, в котором было всего 11 пунктов.

Они были направлены на демократические права и свободы, которыми пользовались тогдашние румынские профсоюзы. Не прошло и недели, как к нему пришли агенты "Секуритате". Мужчину отвезли в лес, где "познакомили" с желаемыми демократическими свободами.

"Они били меня, пытали. Несколько ударов резиновой палкой. По лицу били кулаками. А в голову – прилетали мешки набитые песком. Семь дней без воды и еды", – вспоминал Параскив. Однако на этом его страдания не закончились. Так как он продолжал борьбу с режимом Чаушеску.

Карательная психиатрия в Румынии

Параскива в очередной раз избили, а потом и вовсе закинули в психушку с подставным диагнозом "шизофрения". Это еще один метод пыток "Секуритате", которому они научились у Москвы – карательная психиатрия.

Врагов коммунизма (абсолютно здоровых людей) отправляли в больницы и накачивали разными препаратами. Это намного хуже, чем физические пытки. После такого ломается не тело, а мозг. Восстановиться после карательной медицины удавалось единицам.

Большинству пациентов вводили препараты, которые противопоказано употреблять здоровым людям. Кололи смертельные дозы летальных инъекций. Когда люди умирали, выписывали документ. Мол, "сделали все что могли, болезнь была неизлечимой".



Здоровым людям кололи смертельные дозы инъекций

Многие люди имели две личности. То, о чем они говорили дома, отличалось от того, что они говорили на улице. Люди учили своих детей вести двойную жизнь. Не говорить на улице то, о чем услышали дома. Исследованные архивы показали, что даже несмотря на это дети предавали своих родителей.

"Секуритате" после расформирования

Дух "Секуритате" до сих пор витает над Румынией. Возможно, обычных людей их шпионаж уже и не зацепит. Но политики были и есть под постоянным наблюдением. Старые связи дают о себе знать. Существует вессия, что бывший президент Румынии Траян Басеску был информатором "Секуритате".

Его личное дело странным образом исчезло, когда он начал баллотироваться. Поэтому доказать его причастность очень непросто. Но его имя несколько раз появлялось в списках информаторов. Там его дата рождения, особые отметки и информация о жизни.



Бывший президент Румынии Траян Басеску / Epoch Times Romania

"Красный террор" исчез из Румынии более 30 лет назад. Младшее поколение никогда не сталкивалось с ними. Они слышали о "Секуритате" только из рассказов и читали о них в книжках. А вот старшие до сих пор помнят: стальная рука Департамента госбезопасности останется с ними навсегда.

Как в "Секуритате" контролировали своих же агентов и о конце культа личности Чаушеску – смотрите в программе.