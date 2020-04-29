Терор агентів Чаушеску: як румунська спецслужба стала найкривавішою у Європі

Спецслужба "Секурітате", розформована ще 1989 року, досі наганяє страх на румунів. Почалося все у 1948 році, коли спеціальний відділ радянського НКВД створив у Бухаресті власне кишенькове відомство – Департамент державної безпеки.

Створення "Секурітате"

Сприяв формуванню спецслужби один зі сподвижників комуністичної партії Румунії – Георге Георгіу-Деж, який хотів збудувати країну за моделлю Радянського Союзу. Тож спецслужба, яка була би на короткому повідку Кремля, точно не завадила б.

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Політолог Володимир Тісмеаню казав: якщо хтось не розуміє ролі політичних головорізів, таких як Пінтіліе і Нікольський, в здійсненні терору в Румунії під час сталінського періоду, і їх особисті зв'язки з Георгіу-Деж та його оточенням, важко зрозуміти й походження та роль "Секурітате".

Що відомо про Пінтіліе та Нікольського?Георге Пінтіліе – румунський комуніст українського походження. За суміснитцтвом – радянський шпигун та перший директор "Секурітате". Олександр Нікольський був його заступником.



За 15 років головувавння у відомстві вони організували трудові табори, куди потрапляли критики компартії. Заснували "експериментальну" в'язницю, де полонених годували лайном. Саме завдяки їм Департамент державної безпеки перетворився зі спецслужби у таємну поліцію та інструмент терору над румунами.

Румунський історіограф Маріус Опря зазначив, що Пінтіліе безпосередньо винен у арештах, засудженні до таборів та депортуванні майже 400 тисяч осіб. "А також у смерті журналіста Штефана Форіша. Пінтіліе особисто роздробив його голову ломом. Його заступник Александр Нікольський наказав розібратися і з матір'ю журналіста. Її втопили", – додав він.

"Секурітате" за правління Чаушеску

Усе змінилося у 1965 році із приходом Ніколае Чаушеску, проте зовсім не в кращу сторону. Майбутній диктатор усунув Пінтіліе та Нікольського від посад. "Секурітате" повністю лягло під Чаушеску.



Георге Пінтіліе та Олександр Нікольський / Колаж 24 каналу

Перше, за що взявся Чаушеску – критика Радянського Союзу. Такого ще ніхто не робив. Публічно, на головній площі, у присутності мільйонів людей Чаушеску засудив СРСР за вторгнення до Чехословаччини.

Його промова була дуже емоційною. Якби він у той момент, після промови, спустився на вулицю до людей, на нього дивились би, як на національного героя. Я думаю, люди його би розцілували,

– коментував журналіст Ніколае Мілінеску.

Завоювавши довіру простого народу, Чаушеску взявся за чистки в країні. В Румунії з'явився культ особи Ніколае та його дружини Єлени. Їх боготворили, ставили пам'ятники, влаштовували концерти на їх честь.

Всі, кому таке не подобалося, миттєво стикалися зі сталевою рукою "Секурітате". Румунам уже давно були відомі методи роботи агентів. Але ніхто і подумати не міг, що з приходом нового уряду система не зміниться. А навпаки – тільки посилить тиск.

Ніколае та Єлена Чаушеску / Фото BBC History Magazine

Секретна поліція почала контролювати усі аспекти життя румунів. З'явилися чіткі і суворі правила. Багато людей навіть не знали, що "Секурітате" існувало. Більшість ніколи не мала із ними прямого контакту. Але всі боялися – спецслужба заробила славу на страху.

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Агентів цікавило все, чим займалися румуни: куди ходять, з ким говорять, що їдять. Чаушеску вважав, що придушити інакодумців можна тільки, рубаючи їх при корені. Тому пильне стеження велося практично за кожним. Під особливу увагу потрапляли священники, політики, іноземці та дисиденти. Якщо в їхніх діях помічали найменшу загрозу – тюремний термін. І це у кращому випадку.

За румунами стежили понад 10 тисяч агентів – це на 22 мільйони населення. Не враховуючи інформаторів та "змушених" працювати на "Секурітате".

Вважається, що кожен 43-й румун був пов'язаний із відомством. Хоча ця цифра і не є офіційною. Адже після закриття Департаменту держбезпеки більша частина документів зникла завдяки Москві. Цікаво, що за весь час існування в "Секурітате" не було ні девізу, ні емблеми чи логотипу.

Мене не раз затримували за участь у протестах. Я ніяк не міг зрозуміти, хто мене здавав. Виявилося, що то був мій колега по роботі. Я його розумію, вибору не було. Агенти змусили його шпигувати за мною,

– зазначив Діну Замфіреску, колишній політичний в'язень.

Одним із найпоширеніших методів контролю був влом у будинки. Так робили "Штазі" в НДР. Щоправда, якщо німці міняли місцями предмети, то румуни всюди, де тільки можна, встановлювали прослуховувальні апарати. Найбільше уваги приділяли телефонним розмовам.

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Навіть у своїх же помешканнях люди не могли висловити власної думки. Підозрілий тон чи наклеп на комуністичний режим Чаушеску – тюрма. І покарання у такому випадку чекало на всю сім'ю. Адже ліквідувавши одного, інші члени сім'ї більше не довірятимуть уряду.

"Люди боялися не так нічного влому і арешту, як прослуховування. Під час розмови вони ставили подушку на телефонну слухавку, щоб стишити свій голос. Або вмикали воду і говорили під шум. У це тяжко повірити, але деякі люди роблять так досі", – пояснила Джарміна Нагат.



Секретна поліція "Секурітате" контролювала життя румунів

Менше, ніж за 50 років існування, терор агентів "Секурітате" відчули на собі понад 2 мільйона осіб. Щонайменше 10 тисяч загинули. В арсеналі відомства – безліч способів позбавити людину життя, починаючи від розстрілу і закопування ще живих людей у румунських лісах.

Деякі з братських могил (переважно дисидентів та політичних в'язнів) досі знаходять по всій країні. Агенти не гребували і звірськими катуваннями у спеціальних тюрмах. Члени "Секурітате" не просто виконували накази Чаушеску. А, схоже, й справді "любили" свою роботу.

Жорстокі методи спецслужби

Їх вважають найкривавішою спецслужбою соціалістичних країн Східної Європи. Особлива увага була до священнослужителів. За ними пильно стежили через проповіді. Чаушеску боявся, що церква сприятиме розвитку демократичного суспільсва, вбиваючи у голови вірян свободу вибору.

Тому регулярно на службах були присутні кілька членів "Секурітате" (без штатної форми, звичайно). Якщо під час богослужіння щось здавалося підозрілим, на священика чекала не надто приємна зустріч із спецурою і тривала "відпустка" у спеціальні катівні.

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Режим Чаушеску калічив і жінок. Один із його перших законів при владі – заборона на контрацепцію та аборти. Виключення тільки для тих, у кого вже було 4 дитини. Але через бідність у країні прогодуватися самому було тяжко, не кажучи вже про дітей.

Довідка. Щомісяця на заводи, де працювали жінки, проходили лікарі в супроводі агентів "Секурітате". Вони перевіряли жінок на вагітність. Якщо виявлялося, що вагітність перервана, дорога тільки одна – в'язниця, тортури і смерть.

Тому багато жінок перебиралися у сільські місцевості, де вплив комуністичного режиму був не таким потужним, як у містах. Там без належної медичної допомоги вони самі собі робили аборти. Від цієї небезпечної процедури загинули понад 10 тисяч жінок.

Він (Чаушечку – 24 канал) хотів, щоб люди мали якомога більше дітей. Мабуть, щоб мучити їх. Бо прогодувати було неможливо. Недостатньо їжі, грошей. Люди жили по 3 – 4 особи в одній кімнаті,

– наголосила румунка Параскева Неагу.

На початку 1970-х терор "Секурітате" тільки набирав обертів. Той, хто осмілювався не те, що критикувати, а просто висловити рекомендації уряду з приводу управління країною, вважався ворогом. Як, наприклад, Василій Парасків. 1971 року він відправив уряду листа, у якому було лише 11 пунктів.

Вони були спрямовані на демократичні права та свободи, якими користувалися тодішні румунські профспілки. Не пройшло і тижня, як до нього прийшли агенти "Секурітате". Чоловіка відвезли у ліс, де "познайомили" із бажаними демократичними свободами.

"Вони били мене, катували. Кілька ударів гумовою палицею. Обличчя били кулаками. А по голові – прилітали мішки набиті піском. Сім днів без води і їжі", – пригадував Парасків. Проте на цьому його страждання не закінчилися. Адже він продовжував боротьбу з режимом Чаушеску.

Каральна психіатрія в Румунії

Парасківа вкотре побили, а потім і зовсім закинули у психлікарню із підставним діагнозом "шизофренія". Це ще один метод катувань "Секурітате", якого вони навчилися у Москви – каральна психіатрія.

Ворогів комунізму (абсолютно здорових людей) запроторювали у лікарні і накачували різними препаратами. Це набагато гірше, ніж фізичні тортури. Після такого ламається не тіло, а мозок. Відновитися після каральної медицини вдавалося одиницям.

Більшості пацієнтів вводили препарати, які протипоказано вживати здоровим людям. Кололи смертельні дози летальних ін'єкцій. Коли люди помирали, виписували документ. Мовляв, "зробили все що могли, хвороба була невиліковною".



Здоровим людям кололи смертельні дози ін'єкцій

Багато людей мали дві особистості. Те, про що вони говорили вдома, відрізнялося від того, що вони говорили на вулиці. Люди вчили свої дітей вести подвійне життя. Не говорити на вулиці того, про що почули вдома. Досліджені архіви показали, що навіть попри це діти зраджували своїх батьків.

"Секурітате" після розформування

Дух "Секурітате" і досі витає над Румунією. Можливо, звичайних людей їхнє шпигунство уже й не зачепить. Але політики були і є під постійним наглядом. Старі зв'язки дають про себе знати. Існує весія, що колишній президент Румунії Траян Басеску був інформатором "Секурітате".

Його особова справа дивним чином зникла, коли він почав балотуватися. Тому довести його причетність дуже непросто. Але його ім'я кілька разів з'являлося у списках інформаторів. Там його дата народження, особливі відмітки та інформація про життя.



Колишній президент Румунії Траян Басеску / Epoch Times Romania

"Червоний терор" зник із Румунії понад 30 років тому. Молодше покоління ніколи не стикалося із ними. Вони чули про "Секурітате" тільки з розповідей і читали про них у книжках. А от старші досі пам'ятають: сталева рука Департаменту держбезпеки залишиться із ними назавжди.

Як у "Секурітате" контролювали своїх же агентів та про кінець культу особи Чаушеску – дивіться у програмі.