Коли члени антигітлерівської коаліції зламали коди німецької Енігми, хід битви перевернувся у кардинально інший бік. Отримана інформація допомогла не тільки перешкоджати нападам гітлерівських сил, а й ефективно попереджати їх. Зрозумівши, що війну виграє не зброя, а розум і технології, в Америці задумалися про створення відомства, яке могло би створювати, змінювати, ламати і шифрувати коди.

Криптоаналіз став пріоритетом №1 для Вашингтона. Так на світ з'явилося одне із найсекретніших відомств Планети NSA – Агентство Національної Безпеки, або АНБ. Про це читайте у програмі "Спецслужби" на 24 каналі.

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Над зламом шифрувальної машини нацистів працювали вчені із 3 країн: поляки, британці та американці. Після дешифрування Енігми, зламати японську машину Purple вдалося практично без жодних проблем.

"Коли союзники зламали коди Енгіми, вони перевернули хід битви у наш бік. Те, що АНБ робить сьогодні для захисту національної безпеки щось на кшталт зламу кодів. Ми не можемо помилятися. На кону стоять американські життя", – сказав колишній директор АНБ Кіт Александер.

Попередником АНБ було Агентство Безпеки Збройних Сил. Згідно із планами військового командування США, цей орган мав збирати розвіддані інших відомств і керувати ними. Однак, із початком Корейської війни у 1950 році АБЗС погано себе проявили.

По-перше, вони не могли спрогнозувати ходу битви і війни.

вони не могли спрогнозувати ходу битви і війни. По-друге, замість того, щоб систематизувати роботу розвідок, вони стали ще одним органом, який займається збором даних.

Створення АНБ

В результаті американські військові зазнавали втрат на полі бою. Відтак, тодішній президент США Гаррі Трумен вирішив почати зміни.



Гаррі Трумен / Фото Дзеркало тижня

Гаррі Трумен почав думати про створення АНБ одразу після закінчення Другої світової війни. Фактично, створення цього органу почалося ще у 1945 році. Однак через тяганину із документами підписати указ про створення вдалося тільки у 1952 році.

Про появу нової спецслужби цивільні американці нічого не знали. Ба більше, про це не здогадувалися навіть рядові військові . Після закінчення війни, розпочалась нова – Холодна. Тому збереження секретності в умовах постійного шпигунства за комуністами було цілком логічним.

Про спецслужбу не знав ніхто

Агенти одразу розставили пріоритети: у них немає розвідників, немає агентів і немає власних підрозділів. Їхні працівники – це криптографи, математики і лінгвісти. Робота АНБ почалася із того, що спецслужба "вливалася" у всі сфери життя не тільки американців, а й цілого світу. І все це з однієї будівлі – штаб-квартири у Меріленді. Ця фортеця стала велетенським архівом із даними про кожну країну на Земній кулі.

Цікаво що із 1952 року про існування АНБ ніхто не знав. Офіційно про структуру почали говорити тільки у 1957 році.

"Серед цивільних американців існував жарт, що абревіатура АНБ розшифровується як "нема такого відомства". А працівники спецслужби жартома розшифровували як "ніколи не кажи нічого", – розповів письменник Джеймс Бемфорд.

Специфіка роботи спецслужби

Специ АНБ одразу зосередили свою роботу на покращенні можливостей армії в технологічному плані. Коли військові відправлялися на місії, агенти АНБ були на постійному зв'язку, доносячи їм необхідні дані для виконання завдань.



АНБ / Фото скриншот з відео

Завдяки АНБ у Штатів з'явилася своя система шифрування, яка дозволяє уряду та армії спілкуватися між собою не турбуючись про прослуховування. Спецслужба стала щитом, який оберігає Америку від ворожих шпигунів. У сфері їхньої роботи безліч завдань. Однак пріоритет:

уряд;

армія;

громадяни.

Це те, над чим АНБ почали працювати у 1950-х роках.

"Наприклад, якщо у нас є винищувач, який збирається знешкодити систему захисту ворога, то пілотам потрібно знати про готовність радарів супротивника. Ми можемо перехопити сигнали радарів і по них визначити чи готується атака на наш літак, чи ракета ось-ось вилетить, чи ворог ще не відшукав нашого винищувача", – зазначив колишній заступник директора АНБ Джон Інгліс.

Зрада працівників спецслужби

До середини 1960-х АНБ була на стадії формування. Тоді трапився інцидент, що повністю змінив не тільки структуру, а й устрій всередині відомства. Два молодих криптологи: Вільям Хамільтон та Бернон Мітчел, які працювали на спецслужбу, вирішили утекти до СРСР. Це стало справжнім ударом по АНБ, адже за "залізною" завісою могли дізнатися про всі оборудки новоспеченого органу.



Вільям Хамільтон та Бернон Мітчел вирішили утекти до СРСР / Фото скриншот з відео

У вересні 1960 року обоє поїхали до Мексики, нібито у відпустку. Звідти до Гавани і вантажними шляхами до СРСР. Коли термін їхнього "відпочинку" закінчився, в Пентагоні зрозуміли, що їх "кинули". Наступного разу Хамільтона і Мітчела бачили уже на пресконференції у Москві, де вони радо розповідали про здобутки і злочини АНБ.

Хамільтон і Мітчел розкрили таємницю катастрофи американського літака С-130. У 1958 році його збили у небі над Вірменією, коли той зайшов у повітряний простір СРСР. Як виявилося, США спеціально спровокували атаку щоб перевірити оборонні можливості Москви.

І це далеко не найгірші факти про які дізналися у Кремлі. Криптологи розповіли, як АНБ шпигували за понад 40 країнами, зокрема й за американськими союзниками. Виявилося, що агенти прослуховували розмови урядів різних країн, і навіть стежили за штаб-квартирою ООН.

► Що казали у США

У США будь-які звинувачення, звичайно ж, відкидали. Пентагон навіть спробував зіграти на статевій орієнтації криптологів. Мовляв, через те, що вони були геями, вони не знали, що верзуть. Однак такі необґрунтовані заяви швидко розповзлися у ЗМІ. Версію із орієнтацією довелося прикрити. Колишні співробітники продовжили піднімати брудну білизну.

► Промова Мітчела та Хамільтона

Вони стверджували, що найбільше їм не сподобалося під час роботи в АНБ використовування розвідувальної інформації. "Вони навмисно порушують повітряний простір інших країн, перехоплюють і розшифровують таємні повідомлення своїх же союзників. А щодо ворожості Америки до комунізму, то варто сказати, що вона виникає із невпевненості, спричиненої досягненнями комуністів у науці, культурі та промисловості", – сказали вони у Москві.

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У АНБ повністю змінили правила

Завдяки Хамільтону і Мітчелу в АНБ практично повністю змінилися внутрішні правила. Наприклад, працівникам не можна приносити на робоче місце телефони чи будь-які інші електронні гаджети. Мінятися із колегами пакунками теж суворо заборонено. Тільки внутрішня документація і тільки під наглядом керівника.

Рекрутів детально інструктують про наслідки розголошення таємниці. Серед покарань – тюрма, адже будь-яка інформація, що виходить за стіни будівлі, може спричинити загрозу національним інтересам США.

"З моменту, коли ви долучаєтеся до відомства, починаються брифінги, наради і семінари про те, наскільки важливо ніколи і нікому не розповідати про внутрішні секрети АНБ. Це ніби старі плакати із Другої світової. На них був напис "Чутки топлять кораблі", – розповів письменник Метью Ейд.

► Як проводять відбір агентів у спецслужбу

Одним із ключових елементів відбору на роботу в АНБ є поліграф. Новобранців проганяють, щоб визначити благонадійність майбутнього працівника. Правда, ця процедура не одноразова. Її проводять один раз на кілька місяців. Якщо експерти зауважать зміни в характері чи поведінці співробітника, це може серйозно вплинути на його подальше життя. АНБ навіть викладало у мережу відео, як вони допитують своїх співробітників.



Поліграф / Фото federalnewsnetwork

Деякі ЗМІ не повірили у здатність АНБ проводити надійні тести на поліграфі і висміяли таку ініціативу. Вони аргументували це тим, що поліграф можна легко обдурити.

Створення альянсу "5 очей"

ECHELON – глобальна мережа, створена для шпигунства в сфері радіоелектронної розвідки. Ще у 1947 році за її розробку взялися американці та британці. Коли інші країни побачили ефективність цієї системи і що вона дозволяє робити, до них долучилися і інші країни: Нова Зеландія, Канада і Австралія. Разом їхній альянс називається "5 очей".



ECHELON / Фото think.cz

В рамках цього проєкту система ECHELON дозволяє стежити не просто за країною, а практично за кожним громадянином у будь-якій точці планети. Агенти використовують супутники для цього. П'ятірка постійно обмінюється інформацією, а тому щоденно тримає руку на "світовому" пульсі.

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"Більшість отриманої інформації йде до аналітиків, щоб вони могли виокремити із неї тільки необхідні дані. Або побудувати аналітичну картину, яку згодом можна буде показати найвищому керівництву. АНБ щоденно збирає більше інформації, ніж будь-яка інша розвідка світу", – зазначив письменник Марк Левенталь.



Система ECHELON існувала у Штатах до 2007 року. Та це зовсім не означає, що вона повністю зникла. На її місце прийшли схожі проєкти, але із новою назвою. До того ж, технології постійно міняються, відповідно потрібно змінювати методи і способи стеження. Такі комплекси, як ECHELON, дозволяють американцям не тільки стежити за політичними лідерами, а й буквально спостерігати за їхнім особистим життям.

АНБ шпигувала за Меркель

АНБ шпигувала за сотнею світових лідерів. Нерідко і за союзними. Серед них, до речі, була навіть канцлер Німеччини Ангела Меркель.



Ангела Меркель / indiatimespost

"Це неприпустимо для Німеччини. Наші американські партнери зробили мобільний телефон канцлера Меркель об'єктом для спостереження і дослідження. Для нас шпигунство за друзями і партнерами це неприпустима річ", – заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.

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