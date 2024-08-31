Перед выборами Россия захочет проверить белорусского диктатора на прочность и лояльность к Кремлю, поэтому может попросить его предоставить территорию. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Россия может поставить задачу

Павел Латушко отметил, что сейчас белорусский народ демотивирован, ведь находится под репрессиями полного тоталитарного контроля. Аресты происходят ежедневно.

Относительно России. Она будет повышать ставки. Может проверять на лояльность Лукашенко, ставить ему задачи, заставить его снова предоставить территорию. Главное "но" – имеет ли сегодня Россия этот ресурс, чтобы направить его в Беларусь?

– сказал он.

Кроме того, нет подтверждений, что Владимир Путин заставлял Лукашенко отправить белорусскую армию в Украину. Ведь если белорусские вооруженные силы пойдут в Украину, то это невыгодно Кремлю.

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"Им нужно будет стабилизировать ситуацию в Беларуси. А 97% белорусов за независимое государство. Я бы не стал так однозначно утверждать, что белорусская армия побежит обниматься с россиянами и отдаст территорию Беларуси для контроля Россией", – считает белорусский оппозиционер.