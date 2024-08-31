Перед виборами Росія захоче перевірити білоруського диктатора на міцність та лояльність до Кремля, тому може попросити його надати територію. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Росія може поставити завдання

Павло Латушко зазначив, що зараз білоруський народ демотивований, адже перебуває під репресіями повного тоталітарного контролю. Арешти відбуваються щодня.

Щодо Росії. Вона буде підвищувати ставки. Може перевіряти на лояльність Лукашенка, ставити йому завдання, змусити його знову надати територію. Головне "але" – чи має на сьогодні Росія цей ресурс, щоб направити його у Білорусь?

– сказав він.

Крім того, немає підтверджень, що Владімір Путін змушував Лукашенка відправити білоруську армію в Україну. Адже якщо білоруські збройні сили підуть в Україну, то це невигідно Кремлю.

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"Їм потрібно буде стабілізувати ситуацію у Білорусі. А 97% білорусів за незалежну державу. Я б не став так однозначно стверджувати, що білоруська армія побіжить обійматися з росіянами та віддасть територію Білорусі для контролю Росією", – вважає білоруський опозиціонер.