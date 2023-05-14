Как оказалось, захватчиков раздражает единство европейских стран. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Примеры единства европейских стран раздражают россиян. Поэтому они пытаются делать свой такой противовес в ответ на эти элементы единства,

– рассказала Гуменюк.

По ее словам, накануне сообщалось, что враг наращивал присутствие ракетоносителей в Черном море. К тому же перед атаками 14 мая оккупанты увеличили их до 4 – было около 28 "Калибров", которые были готовы к применению.

В то же время враг использовал тактику разветвления внимания нашей ПВО. Это связано с активностью на фронте.

"Когда россияне не имеют успехов на боевом планшете, они пытаются перенести на воздушный. Оккупанты пытаются давить на готовность населения, давить из-за того, что поражаются объекты в глубоком тылу. То есть силы и мощь "второй армии мира" еще есть. Они хотят показать, что способны уничтожить наши ресурсы, с которыми мы собираемся идти в бой", – подчеркнула Гуменюк.

Киев пытались атаковать дронами-разведчиками

В КГВА сообщали, что до полуночи оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Однако все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах.

А после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой, вероятно, крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. Однако в воздушном пространстве вокруг Киева такие крылатые ракеты зафиксированы не были.