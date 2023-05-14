Як виявилось, загарбників дратує єдність європейських країн. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони і охорони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Приклади єдності європейських країн дратують росіян. Тому вони намагаються робити свою таку противагу у відповідь на ці елементи єдності,

– розповіла Гуменюк.

За її словами, напередодні повідомлялось, що ворог нарощував присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До того ж перед атаками 14 травня окупанти збільшили їх до 4 – було близько 28 "Калібрів", які були готові до застосування.

Водночас ворог використовував тактику розгалуження уваги нашої ППО. Це пов’язано з активністю на фронті.

"Коли росіяни не мають успіхів на бойовому планшеті, вони намагаються перенести на повітряний. Окупанти намагаються тиснути на готовність населення, тиснути через те, що вражаються об’єкти у глибокому тилу. Тобто сили і потужність "другої армії світу" ще є. Вони хочуть показати, що здатні знищити наші ресурси, з якими ми збираємось йти у бій", – наголосила Гуменюк.

Київ намагалися атакувати дронами-розвідниками

У КМВА повідомляли, що до опівночі окупанти запустили у повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники. Ймовірно, для виявлення позицій нашої ППО. Однак усі БпЛА, які рухалися в напрямку столиці, були знищені на дальніх підступах.

А після опівночі була повітряна тривога, повʼязана з атакою, ймовірно, крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Однак у повітряному просторі навколо Києва таких крилатих ракет зафіксовано не було.