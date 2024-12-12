Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время рабочего визита в Вену, где он провел встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Деном Йоргенсеном, информирует 24 Канал.

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Регулярные атаки России на украинские энергетические объекты, по словам Галущенко, усилились в последнее время. Зато Украина тоже усилила меры для защиты энергетики и поддержания стабильности системы.

За последние 3 месяца маршруты ракет и дронов приблизились к ядерным станциям, создавая реальную опасность ударов по ядерным объектам. Зафиксировано более 120 случаев, когда ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций,

– сообщил Галущенко.

Россия использует более дорогие ракеты

При этом министр отметил, что ранее основную угрозу составляли дроны, однако сейчас страна-агрессор использует дорогие ракеты. Галущенко отметил, что это свидетельствует о готовности врага достигать цели любой ценой.

Министр энергетики отметил важность координации действий между МАГАТЭ и Европейским Союзом для обеспечения работы мониторинговых миссий агентства на подстанциях.