Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Відня, де він провів зустріч із єврокомісаром з питань енергетики та житлового господарства Деном Йоргенсеном, інформує 24 Канал.

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Регулярні атаки Росії на українські енергетичні об'єкти, за словами Галущенка, посилились останнім часом. Натомість Україна теж посилила заходи для захисту енергетики та підтримки стабільності системи.

За останні 3 місяці маршрути ракет і дронів наблизилися до ядерних станцій, створюючи реальну небезпеку ударів по ядерних об'єктах. Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій,

– повідомив Галущенко.

Росія використовує дорожчі ракети

При цому міністр зауважив, що раніше основну загрозу становили дрони, однак зараз країна-агресор використовує дорожчі ракети. Галущенко наголосив, що це свідчить про готовність ворога досягати мети за будь-яку ціну.

Міністр енергетики наголосив на важливості координації дій між МАГАТЕ та Європейським Союзом для забезпечення роботи моніторингових місій агентства на підстанціях.