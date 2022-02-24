Атаки на все базовые информационные ресурсы происходят без остановок

С ночи не прекращаются атаки на все базовые украинские информационные ресурсы. Однако сейчас все работает стабильно.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграме.

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Кибератаки продолжаются без остановок

"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и происходят без остановок", – говорится в сообщении.

Федоров заверил, что сейчас все стабильно. В то же время все команды на местах.