Атаки на все базовые информационные ресурсы происходят без остановок
24 февраля 2022 , 08:20Читати новину українською
Источник:телеграм Михаила Федорова
С ночи не прекращаются атаки на все базовые украинские информационные ресурсы. Однако сейчас все работает стабильно.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграме.
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Кибератаки продолжаются без остановок
"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и происходят без остановок", – говорится в сообщении.
Федоров заверил, что сейчас все стабильно. В то же время все команды на местах.