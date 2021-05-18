Атакой на Медведчука Зеленский рискует разгневать Путина, – Financial Times
Виктора Медведчука долгое время считали каналом для неофициальных контактов украинской власти с президентом России Владимиром Путиным. Однако в 2021 году он не только попал под санкции СНБО, но и стал подозреваемым по делу о государственной измене.
Источник:Financial Times
Такая ситуация может разгневать Путина, который является кумом одного из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По меньшей мере, такие соображения высказали аналитики издания Financial Times.
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Медведчук как "голос Кремля"
В Financial Times отметили, что Владимир Зеленский после победы на президентских выборах 2019 году в Украине определенное время старался не раздражать Кремль.
- При этом "голосом Кремля" в Украине длительное время был Виктор Медведчук – пророссийский политик и олигарх, который смог сделать Путина крестным отцом своей дочери.
И вдруг в 2021 году власти Украины стремительно пошла против Медведчука:
- В феврале он попал под санкции, потерял доступ к ряду активов и телеканалов.
- Дальше – больше: прокуратура в мае обвинила Медведчука в государственной измене.
В FT считают, что Зеленский пошел на эти шаги:
- Из-за разочарования в мирном процессе по Донбассу.
- Из-за того, что Медведчук делал все возможное, чтобы подорвать реформы президента.
- А также из-за смены власти в США, где новый президент Байден оказался активно заинтересован в Украине – в частности, в ее борьбе с олигархами и коррупцией.
Медведчук как "актив Путина"
Медведчук транслировал в Украине тезисы Москвы о необходимости прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР" (на самом деле они полностью зависимы от России, и самостоятельных решений не принимают), на что Украина пойти не может.
- Кремлю же эта ситуация нужна в основном для того, чтобы блокировать интеграцию Украины с ЕС и НАТО.
- И немалую роль в этом играет именно Виктор Медведчук.
Он – актив Путина внутри Украины, и магнит для всех пророссийских групп и пророссийских настроений,
– сказала глава Форума Украины в Chatham House в Лондоне Орыся Луцевич.
Ведь Медведчук и его СМИ:
- Изображали Россию как дружественную Украину государство.
- А Запад – как врага.
"Подавление российских марионеток в Украине широко поддерживает украинское общество", – подчеркнула Луцевич.
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