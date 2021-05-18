Виктора Медведчука долгое время считали каналом для неофициальных контактов украинской власти с президентом России Владимиром Путиным. Однако в 2021 году он не только попал под санкции СНБО, но и стал подозреваемым по делу о государственной измене.

Такая ситуация может разгневать Путина, который является кумом одного из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По меньшей мере, такие соображения высказали аналитики издания Financial Times.

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Медведчук как "голос Кремля"

В Financial Times отметили, что Владимир Зеленский после победы на президентских выборах 2019 году в Украине определенное время старался не раздражать Кремль.

При этом "голосом Кремля" в Украине длительное время был Виктор Медведчук – пророссийский политик и олигарх, который смог сделать Путина крестным отцом своей дочери.

И вдруг в 2021 году власти Украины стремительно пошла против Медведчука:

В феврале он попал под санкции, потерял доступ к ряду активов и телеканалов.

Дальше – больше: прокуратура в мае обвинила Медведчука в государственной измене.

В FT считают, что Зеленский пошел на эти шаги:

Из-за разочарования в мирном процессе по Донбассу.

Из-за того, что Медведчук делал все возможное, чтобы подорвать реформы президента.

А также из-за смены власти в США, где новый президент Байден оказался активно заинтересован в Украине – в частности, в ее борьбе с олигархами и коррупцией.

Как реагировал Путин на ситуацию с Медведчуком: 14 мая Путин сказал, что Москва реагирует "своевременно и должным образом" на любые угрозы.

И рядом с этим заявил, что Украина "медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию".

Медведчук как "актив Путина"

Медведчук транслировал в Украине тезисы Москвы о необходимости прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР" (на самом деле они полностью зависимы от России, и самостоятельных решений не принимают), на что Украина пойти не может.

Кремлю же эта ситуация нужна в основном для того, чтобы блокировать интеграцию Украины с ЕС и НАТО.

И немалую роль в этом играет именно Виктор Медведчук.

Он – актив Путина внутри Украины, и магнит для всех пророссийских групп и пророссийских настроений,

– сказала глава Форума Украины в Chatham House в Лондоне Орыся Луцевич.

Ведь Медведчук и его СМИ:

Изображали Россию как дружественную Украину государство.

А Запад – как врага.

​ "Подавление российских марионеток в Украине широко поддерживает украинское общество", – подчеркнула Луцевич.