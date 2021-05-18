Віктора Медведчука тривалий час вважали каналом для неофіційних контактів української влади з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак у 2021 році він не тільки потрапив під санкції РНБО, а й став підозрюваним у справі про державну зраду.

Така ситуація може розгнівати Путіна, який є кумом одного з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Щонайменше, такі міркування виклали аналітики видання Financial Times.

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Медведчук як "голос Кремля"

У Financial Times зауважили, що Володимир Зеленський після перемоги на президентських виборах 2019 року в Україні певний час намагався не дратувати Кремль.

При цьому "голосом Кремля" в Україні тривалий час був Віктор Медведчук – проросійський політик і олігарх, який зміг зробити Путіна хрещеним батьком своєї доньки.

Аж раптом у 2021 році влада України стрімко пішла проти Медведчука:

У лютому він потрапив під санкції, втратив доступ до низки активів та телеканалів.

Далі – більше: прокуратура у травні звинуватила Медведчука у державній зраді.

У FT вважають, що Зеленський пішов на ці кроки:

Через розчарування у мирному процесі по Донбасу.

Через те, що Медведчук докладав усіх зусиль, аби підірвати реформи президента.

А також через зміну влади у США, де новий президент Байден виявився активно зацікавлений в Україні – зокрема, в її боротьбі з олігархами та корупцією.

Як реагував Путін на ситуацію з Медведчуком: 14 травня Путін сказав, що Москва реагує "своєчасно і належним чином" на будь-які загрози.

І поруч із цим заявив, що Україна "повільно, але невпинно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію".

Медведчук як "актив Путіна"

Медведчук транслював в Україні тези Москви про необхідність прямих переговорів із "ДНР" і "ЛНР" (насправді ж вони цілковито залежні від Росії, і самостійних рішень не приймають), на що Україна піти не може.

Кремлю ж ця ситуація потрібна головно для того, щоб блокувати інтеграцію України з ЄС та НАТО.

України з ЄС та НАТО. І чималу роль у цьому грає саме Віктор Медведчук.

Він – актив Путіна всередині України, і магніт для всіх проросійських груп та проросійських настроїв,

– сказала голова Форуму України в Chatham House у Лондоні Орися Луцевич.

Адже Медведчук та його ЗМІ:

Зображали Росію як дружню Україні державу.

А Захід – як ворога.

"Придушення російських маріонеток в Україні широко підтримує українське суспільство", – наголосила Луцевич.

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