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      Атаковали с обеих сторон, – бойцы ВСУ об обострении на передовой

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      Из-за обстрелов противника на Донбассе погиб один из украинских защитников. 23 февраля пророссийские боевики 11 раз нарушили режим тишины и выпустили по позициям украинской армии 44 мины.

      Кроме этого, противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      Читайте также: Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку

      Вечером на позициях Объединенных Сил под Донецком слышно свист пуль над головой и удаленный взрыв.

      "Соседи увидели движение в посадке и отработали. Как говорится, рабочая обстановка", – объяснил солдат "Махно".

      Війна на Донбасі
      Военные ВСУ всегда наготове

      И все же в целом ночь здесь прошла относительно спокойно. А вот всего в нескольких километрах на позициях произошел серьезный бой.

      Вчера пробралась небольшая диверсионно-разведывательная группа. Они начали атаковать с обеих сторон. Но мы быстро среагировали и "прикрыли" их,
      – отметил Артем, один из военных.

      Кроме вражеской атаки, которая с треском провалилась, здесь – постоянная стрельба.

      Украинские защитники рассказали о ситуации на передовой

      Даже посреди дня слышно одиночные выстрелы и короткие очереди. Военнослужащий Алексей объяснил: так работал снайпер.

      Они (снайперы – ред. 24 канал) переходят с места на место, их там несколько, наверное. Расслабиться нам не дают. Но мы стараемся, чтобы все было хорошо,
      – добавил он.

      Сейчас на этих позициях все действительно хорошо – враг получил по зубам, а в рядах украинской армии без потерь и ранений. Однако бойцы всегда готовы дать достойный отпор врагу.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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