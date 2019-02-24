Атаковали с обеих сторон, – бойцы ВСУ об обострении на передовой

Из-за обстрелов противника на Донбассе погиб один из украинских защитников. 23 февраля пророссийские боевики 11 раз нарушили режим тишины и выпустили по позициям украинской армии 44 мины.

Кроме этого, противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вечером на позициях Объединенных Сил под Донецком слышно свист пуль над головой и удаленный взрыв.

"Соседи увидели движение в посадке и отработали. Как говорится, рабочая обстановка", – объяснил солдат "Махно".



Военные ВСУ всегда наготове

И все же в целом ночь здесь прошла относительно спокойно. А вот всего в нескольких километрах на позициях произошел серьезный бой.

Вчера пробралась небольшая диверсионно-разведывательная группа. Они начали атаковать с обеих сторон. Но мы быстро среагировали и "прикрыли" их,

– отметил Артем, один из военных.

Кроме вражеской атаки, которая с треском провалилась, здесь – постоянная стрельба.

Украинские защитники рассказали о ситуации на передовой

Даже посреди дня слышно одиночные выстрелы и короткие очереди. Военнослужащий Алексей объяснил: так работал снайпер.

Они (снайперы – ред. 24 канал) переходят с места на место, их там несколько, наверное. Расслабиться нам не дают. Но мы стараемся, чтобы все было хорошо,

– добавил он.

Сейчас на этих позициях все действительно хорошо – враг получил по зубам, а в рядах украинской армии без потерь и ранений. Однако бойцы всегда готовы дать достойный отпор врагу.