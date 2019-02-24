Российские мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли Золотое и Новоалександровку

Пророссийские боевики прицельным огнем из минометов обстреляли мирные населенные пункты Золотое и Новоалександровка на Донбассе рано утром 24 февраля. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев.

Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать. Что нам делать, я не знаю,

– рассказал житель Золотого Дмитрий.



Руины после обстрелов боевиков на Донбассе

Сейчас на месте обстрелов работают украинские правоохранители и представители украинской стороны Общего центра контроля и координации. Они собирают доказательства теракта против мирных жителей Украины.