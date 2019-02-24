Російські міни розривались прямо у будинках: бойовики обстріляли Золоте та Новоолександрівку

Проросійські бойовики прицільним вогнем з мінометів обстріляли мирні населені пункти Золоте та Новоолександрівку на Донбасі рано-вранці 24 лютого. Міни російського виробництва розривались прямо у будинках українців.

Налякані люди ледь встигали ховатись від вибухів, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

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Дружина схопила нашу трирічну доньку і ми хотіли вибігти, але наступним вибухом вибило двері і ми впали. Через пережите моя донечка перестала розмовляти. Що нам робити, я не знаю,

– розповів житель Золотого Дмитро.



Руїни після обстрілів бойовиків на Донбасі

Зараз на місці обстрілів працюють українські правоохоронці та представники української сторони Спільного центру контролю та координації. Вони збирають докази теракту проти мирних жителів України.