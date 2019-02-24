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      Гаряча доба на Донбасі: ЗСУ зазнали важкої втрати, але знищили двох окупантів

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      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

      23 лютого російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого загинув один боєць ЗСУ. Водночас, українським захисникам вдалося знищити двох проросійських бойовиків.

      Російські окупаційні війська, обстрілюючи українські позиції, вісім разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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      Проросійські бойовики гатили по українських військових з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї.

      Загалом окупанти здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Водяне, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Кримське, Катеринівка та Новозванівка. 

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. За даними розвідки, 23 лютого двох окупантів знищено та двох поранено,
      – зауважили у штабі.

      У відповідь на провокації окупаційних військ РФ українські військові застосовували чергові вогневі засоби, використання яких не заборонено Мінськими домовленостями.


      Окуповані Росією території на Донбасі

      Протягом поточної доби, 24 лютого, проросійські бойовики вже шість разів обстріляли українські позиції з мінометів. Ворожий вогонь окупанти відкривали поблизу Новозванівки, Катеринівки, Водяного, Новоолександрівки, Золотого-1 та хутора Вільний. На щастя, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

      Українські захисники продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

       

      Скільки військ має РФ на Донбасі?Росія зосередила вздовж українського-російського кордону понад 87 тисяч своїх солдатів. Серед них майже 2 тисячі регулярних військових ЗС РФ. Вони перебувають в основному на ключових позиціях командування та управління. Окрім того, окупований Донбас переповнений тисячами одиниць важкої бойової техніки та зброєю.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Зброя
      Джерело: 24 канал
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