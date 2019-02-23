На Донбасі під обстрілом окупанта загинув український захисник

Від початку доби проросійські бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовий.

Російські окупаційні війська зокрема застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Читайте також: Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій Проросійські бойовики із протитанкового ракетного комплексу гатили по населеному пункту Чермалик. Позиції ЗСУ біля Катеринівки обстріляли із мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.