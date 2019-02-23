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      На Донбассе под обстрелом оккупантов погиб украинский защитник

      66 Читати новину українською
      Под огнем врага погиб украинский боец
      Под огнем врага погиб украинский боец / 24 канал

      С начала суток пророссийские боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб один украинский военный.

      Российские оккупационные войска в частности применили вооружение, запрещенное минскими договоренностям, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

      Читайте также: Если пять минут боя продержитесь, вы герои: история украинского бойца о событиях на передовой

      Пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса били по населенному пункту Чермалык. Позиции ВСУ возле Катериновки обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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