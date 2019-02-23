На Донбассе под обстрелом оккупантов погиб украинский защитник
С начала суток пророссийские боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб один украинский военный.
Российские оккупационные войска в частности применили вооружение, запрещенное минскими договоренностям, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Читайте также: Если пять минут боя продержитесь, вы герои: история украинского бойца о событиях на передовой
Пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса били по населенному пункту Чермалык. Позиции ВСУ возле Катериновки обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Кто такой Геннадий Балашов: биография кандидата в президенты30 января , 20:24
Кивалов снял свою кандидатуру с выборов10 октября 2015 , 13:27
Цыганков заинтересовал два клуба Серии А – стала известна цена возможного трансфера15 ноября 2018 , 17:00
В Харькове создали оргкомитет, который подготовит завку на проведение Суперкубка УЕФА 202130 декабря 2018 , 13:25