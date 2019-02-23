На Донбассе под обстрелом оккупантов погиб украинский защитник

С начала суток пророссийские боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб один украинский военный.

Российские оккупационные войска в частности применили вооружение, запрещенное минскими договоренностям, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса били по населенному пункту Чермалык. Позиции ВСУ возле Катериновки обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.