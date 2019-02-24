Атакували з обох сторін, – бійці ЗСУ про загострення на передовій
Через обстріли противника на Донбасі загинув один з українських захисників. 23 лютого проросійські бойовики 11 разів порушили режим тиші й випустили по позиціях української армії 44 міни.
Крім цього, ворог вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
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Ввечері на позиціях Об'єднаних Сил під Донецьком чути свист куль над головами та віддалений розрив.
"Сусіди побачили рух в посадці й відпрацювали. Як то кажуть, робоча обстановка", – пояснив солдат "Махно".
Військові ЗСУ завжди напоготові
Та все ж загалом ніч тут пройшла відносно спокійно. А от лише за декілька кілометрів на позиціях відбувся серйозний бій.
Вчора пробралася невелика диверсійно-розвідувальна група. Вони почали атакувати з обох сторін. Та ми швидко зреагували та "прикрили" їх,
– зазначив Артем, один із військових.
Окрім ворожої атаки, яка з тріском провалилась, тут – постійна стрілянина.
Українські захисники розповіли про ситуацію на передовій
Навіть посеред дня чути поодинокі постріли та короткі черги. Військовослужбовець Олексій пояснив: так працював снайпер.
Вони (снайпери – ред. 24 канал) перебігають з місця на місце, їх там декілька, мабуть. Розслабитись нам не дають. Та ми стараємось, щоб все було добре,
– додав він.
Зараз на цих позиціях все й справді добре – ворог отримав по зубах, а в лавах української армії без втрат та поранень. Проте бійці завжди готові дати гідну відсіч ворогу.