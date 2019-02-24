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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Атакували з обох сторін, – бійці ЗСУ про загострення на передовій

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      Через обстріли противника на Донбасі загинув один з українських захисників. 23 лютого проросійські бойовики 11 разів порушили режим тиші й випустили по позиціях української армії 44 міни.

      Крім цього, ворог вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

      Читайте також: Російські міни розривались прямо у будинках: бойовики обстріляли Золоте та Новоолександрівку

      Ввечері на позиціях Об'єднаних Сил під Донецьком чути свист куль над головами та віддалений розрив.

      "Сусіди побачили рух в посадці й відпрацювали. Як то кажуть, робоча обстановка", – пояснив солдат "Махно".

      Війна на Донбасі
      Військові ЗСУ завжди напоготові

      Та все ж загалом ніч тут пройшла відносно спокійно. А от лише за декілька кілометрів на позиціях відбувся серйозний бій.

      Вчора пробралася невелика диверсійно-розвідувальна група. Вони почали атакувати з обох сторін. Та ми швидко зреагували та "прикрили" їх,
      – зазначив Артем, один із військових.

      Окрім ворожої атаки, яка з тріском провалилась, тут – постійна стрілянина.


      Українські захисники розповіли про ситуацію на передовій

      Навіть посеред дня чути поодинокі постріли та короткі черги. Військовослужбовець Олексій пояснив: так працював снайпер.

      Вони (снайпери – ред. 24 канал) перебігають з місця на місце, їх там декілька, мабуть. Розслабитись нам не дають. Та ми стараємось, щоб все було добре,
      – додав він.

      Зараз на цих позиціях все й справді добре – ворог отримав по зубах, а в лавах української армії без втрат та поранень. Проте бійці завжди готові дати гідну відсіч ворогу.

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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