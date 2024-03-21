Атаку по Энгельсу проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Важно "Энгельс-2": что известно об аэродроме, который атаковали украинские дроны

Российские самолеты на Энгельсе

Он предположил, что уничтожить российскую военную авиацию дронами – возможно. Вопрос лишь масштабирования, то есть сколько этих дронов будет применено, с какой частотой и как долго этот процесс будет продолжаться.

Петр Черник напомнил, что россияне в рабочем состоянии имеют до 20 Ту-95МС в общем количестве из 60.

Примерно в таком же количестве из 60 есть Ту-22М3 – те, которые сбрасывают самую досаждающую бомбу Х-22 и Х-32. Также в пределах до полутора десятка Ту-160, которые применяют ракету Х-555,

– рассказал военный эксперт.

"Почему россияне решились из далеких заполярных аэродромов вернуть назад свои бомбардировщики именно в Энгельс? Есть огромная изнашиваемость самого моноплана, а также изнашиваемость моторесурса. Понимаем, что самый молодой Ту-95МС – 1994 года. Новый построить не могут", – объяснил Черник.

Что может уничтожить Путина

Российский диктатор Владимир Путин готов продолжать войну на истощение против Украины. Хотя российский народ тоже страдает, этой боли недостаточно, чтобы заставить новоизбранного президента изменить курс. Однако Путин мог бы пересмотреть свое решение, если бы Запад смог сократить нефтяные доходы России. Об этом сообщает Reuters.

Военный эксперт отметил, что именно поэтому нужно уничтожать российскую нефть и газ. Ведь это на самом деле основные источники поступления свободно конвертируемой валюты.

Если есть свободно конвертируемая валюта, то у них за что закупать микроэлектронику на мировых рынках и строить ракеты. В пределах от 40 до 60% бюджета России формируется за счет углеводородов,

– отметил Петр Черник.

Кстати, ничего нового в их истории. Это не впервые и не во второй раз. Это происходило еще начиная со времен Александра I, когда Россия продавала огромные объемы льна на внешние рынки. Впоследствии британцы заменили российский лен на индийский. Тогда произошел первый глубокий финансовый коллапс.

"Второй произошел при царе Николае, когда российскую пшеницу заменили на американскую. Также вспомним распад Советского Союза, когда Рейган и Тэтчер сбили цену на нефть, продержали на низких ценах более года и монстр рухнул", – добавил военный эксперт.

Какие еще темы анализировал Черник