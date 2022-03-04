За атакой Запорожской АЭС в прямом эфире наблюдали миллионы людей

Россия предприняла масштабную атаку на самую большую в Европе атомную электростанцию. За этим в прямом эфире наблюдало почти 3 миллиона человек.

Речь идет о Запорожской АЭС, которую оккупанты цинично обстреляли, информирует 24 канал. На прямой трансляции ютуб-канала АЭС было 2,5 миллиона просмотров, когда враг нанес удары.

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Мир наблюдал за угрозой новой Чернобыльской катастрофы

Объясним, что еще никто в мире не обстреливал АЭС из ракет и артиллерии. Агрессоры создали реальную угрозу ядерной опасности не только Украине, но и всему миру.

Пока человечество наблюдало за тем, как россияне на глазах у всего мира создают новую Чернобыльскую катастрофу, захватчики не подпускали пожарных. Лишь под утро, в 5:55 часов, спасатели наконец выехали тушить пожар.

В целом огонь локализовали, а, по предварительной информации, жертв и пострадавших не было. В мире уже отреагировали на инцидент. Например, Борис Джонсон созвал заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС.

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