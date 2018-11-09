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      Атаку в Мельбурне расследуют как теракт": что известно о нападающем

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      В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих и полицейских
      В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих и полицейских / Twitter

      9 ноября в Мельбурне (Австралия) мужчина совершил наезд в здание торгового центра, а после этого напал на прохожих и полицейских с ножом.

      В результате нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.

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      Правоохранители применили против нападающего табельное оружие.

      С ранениями его доставили в больницу критическом состоянии, где он вскоре умер, информирует BBC.

      В полиции Мельбурна заявили, что рассматривают это нападение как связанное с терроризмом, хотя успокаивают, что постоянной угрозы нет.

      Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но рассматриваем нападение как связанную с терроризмом,
      – отметил руководитель полиции штата Виктория Грэхем Эштон.

      Он добавил, что подозреваемый в нападении "был известен" как местной полиции, так и федеральной разведке, но в основном через родственников, которые непосредственно являются лицами, "которые интересуют полицию".

      Очевидцы сообщают, что во время нападения с ножом, мужчина выкрикивал "Аллах Акбар".

      Информационное агентство Amaq, связанное с "Исламским государством" сообщило, что за нападением в Мельбурне стоит один из их "бойцов".

      Про нападающего, со слов правоохранителей известно, что он был иммигрантом – приехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах.

      Поздно вечером 7 ноября в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный начал расстреливать посетителей и персонал. В результате стрельбы погибли 12 человек.

      Теги: Австралия терроризм Исламское государство
      Источник: 24 Канал
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