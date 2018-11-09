Атаку в Мельбурне расследуют как теракт": что известно о нападающем

9 ноября в Мельбурне (Австралия) мужчина совершил наезд в здание торгового центра, а после этого напал на прохожих и полицейских с ножом.

В результате нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.

Читайте также: Массовая стрельба в Калифорнии: назвали личность стрелка

Правоохранители применили против нападающего табельное оружие.

С ранениями его доставили в больницу критическом состоянии, где он вскоре умер, информирует BBC.

В полиции Мельбурна заявили, что рассматривают это нападение как связанное с терроризмом, хотя успокаивают, что постоянной угрозы нет.

Мы не видим сейчас постоянной угрозы, но рассматриваем нападение как связанную с терроризмом,

– отметил руководитель полиции штата Виктория Грэхем Эштон.

Он добавил, что подозреваемый в нападении "был известен" как местной полиции, так и федеральной разведке, но в основном через родственников, которые непосредственно являются лицами, "которые интересуют полицию".

Russell called @Raf_Epstein to say parts of Bourke St have been blocked off.



Heavy @VictoriaPolice presence.



More to come.

from Russell pic.twitter.com/j3kGARDYhc — ABC Melbourne (@abcmelbourne) 9 листопада 2018 р.

Очевидцы сообщают, что во время нападения с ножом, мужчина выкрикивал "Аллах Акбар".

Информационное агентство Amaq, связанное с "Исламским государством" сообщило, что за нападением в Мельбурне стоит один из их "бойцов".

Про нападающего, со слов правоохранителей известно, что он был иммигрантом – приехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах.

Поздно вечером 7 ноября в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) неизвестный начал расстреливать посетителей и персонал. В результате стрельбы погибли 12 человек.