Атаку у Мельбурні розслідують як теракт: що відомо про нападника

9 листопада у Мельбурні (Австралія) чоловік скоїв наїзд у будівлю торгового центру, а після цього напав на перехожих та поліцейських із ножем.

Внаслідок нападу загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

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Правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю.

З пораненнями його доставили у лікарню критичному стані, де він невдовзі помер, інформує BBC.

У поліції Мельбурна заявили, що розглядають цей напад як такий, що пов'язаний з тероризмом, хоча заспокоюють, що постійної загрози немає.

Ми не бачимо зараз постійної загрози, але розглядаємо напад як пов'язаний з тероризмом,

– зазначив керівник поліції штату Вікторія Грехем Ештон.

Він додав, що підозрюваний у нападі "був відомий" як місцевій поліції, так і федеральній розвідці, але здебільшого через родичів, які безпосередньо є особами, "які цікавлять поліцію".

Russell called @Raf_Epstein to say parts of Bourke St have been blocked off.



Heavy @VictoriaPolice presence.



More to come.

from Russell pic.twitter.com/j3kGARDYhc — ABC Melbourne (@abcmelbourne) 9 листопада 2018 р.

Очевидці повідомляють, що під час нападу з ножем, чоловік вигукував "Аллах Акбар".

Інформаційне агентство Amaq, пов'язане з "Ісламською державою" повідомило, що за нападом у Мельбурні стоїть один з їхніх "бійців".

Про нападника, зі слів правоохоронців відомо, що він був іммігрантом – приїхав в Австралію у Сомалі в 1990-х роках.

Пізно ввечері 7 листопада в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий почав розстрілювати відвідувачів і персонал. Внаслідок стрілянини загинуло 12 людей.