Атаку у Мельбурні розслідують як теракт: що відомо про нападника
9 листопада у Мельбурні (Австралія) чоловік скоїв наїзд у будівлю торгового центру, а після цього напав на перехожих та поліцейських із ножем.
Внаслідок нападу загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.
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Правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю.
З пораненнями його доставили у лікарню критичному стані, де він невдовзі помер, інформує BBC.
У поліції Мельбурна заявили, що розглядають цей напад як такий, що пов'язаний з тероризмом, хоча заспокоюють, що постійної загрози немає.
Ми не бачимо зараз постійної загрози, але розглядаємо напад як пов'язаний з тероризмом,
– зазначив керівник поліції штату Вікторія Грехем Ештон.
Він додав, що підозрюваний у нападі "був відомий" як місцевій поліції, так і федеральній розвідці, але здебільшого через родичів, які безпосередньо є особами, "які цікавлять поліцію".
Очевидці повідомляють, що під час нападу з ножем, чоловік вигукував "Аллах Акбар".
Інформаційне агентство Amaq, пов'язане з "Ісламською державою" повідомило, що за нападом у Мельбурні стоїть один з їхніх "бійців".
Про нападника, зі слів правоохоронців відомо, що він був іммігрантом – приїхав в Австралію у Сомалі в 1990-х роках.
Пізно ввечері 7 листопада в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий почав розстрілювати відвідувачів і персонал. Внаслідок стрілянини загинуло 12 людей.