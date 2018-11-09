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      Атаку у Мельбурні розслідують як теракт: що відомо про нападника

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      У Мельбурні чоловік з ножем напав на перехожих і поліцейських
      У Мельбурні чоловік з ножем напав на перехожих і поліцейських / Twitter

      9 листопада у Мельбурні (Австралія) чоловік скоїв наїзд у будівлю торгового центру, а після цього напав на перехожих та поліцейських із ножем.

      Внаслідок нападу загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

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      Правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю.

      З пораненнями його доставили у лікарню критичному стані, де він невдовзі помер, інформує BBC.

      У поліції Мельбурна заявили, що розглядають цей напад як такий, що пов'язаний з тероризмом, хоча заспокоюють, що постійної загрози немає.

      Ми не бачимо зараз постійної загрози, але розглядаємо напад як пов'язаний з тероризмом,
      – зазначив керівник поліції штату Вікторія Грехем Ештон.

      Він додав, що підозрюваний у нападі "був відомий" як місцевій поліції, так і федеральній розвідці, але здебільшого через родичів, які безпосередньо є особами, "які цікавлять поліцію".

      Очевидці повідомляють, що під час нападу з ножем, чоловік вигукував "Аллах Акбар".

      Інформаційне агентство Amaq, пов'язане з "Ісламською державою" повідомило, що за нападом у Мельбурні стоїть один з їхніх "бійців".

      Про нападника, зі слів правоохоронців відомо, що він був іммігрантом – приїхав в Австралію у Сомалі в 1990-х роках.

      Пізно ввечері 7 листопада в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) невідомий почав розстрілювати відвідувачів і персонал. Внаслідок стрілянини загинуло 12 людей.

      Теги: Австралія Тероризм Ісламська держава
      Джерело: 24 Канал
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