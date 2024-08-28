Партизаны продолжают наносить удары по логистике российских военных и разрушать их планы. Они провели диверсию на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для оккупантов.

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Как партизанам удалось осуществить серию диверсий

Партизанское движение поджигало релейные ящики на железной дороге, тем самым вызывая сбои в работе сигнализации, системы управления. Такие нарушения приводят к задержке или остановке движения поездов с военными грузами.

Наши агенты завершили диверсию на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для вооруженных сил Российской Федерации,

– заявили в "Атеш".

Партизанское движение добавило, что в случае разрушения Крымского моста, Россия будет использовать железную дорогу для доставки военной техники и боеприпасов на южный отрезок фронта.

Партизаны отметили, что целенаправленно продолжают осуществлять атаки по логистическим маршрутам России.

Партизаны показали как осуществляли диверсии: смотрите видео

Напомним, что Россия укрепляет защиту Крымского моста. Партизаны рассказали, как оккупанты это осуществляют.