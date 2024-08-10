Оккупанты снимают системы вооружений с разных участков фронта и перебрасывают военные системы для закрытия уязвимых мест. Новые фото из Крыма опубликованы партизанами движения "Атеш".
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Россияне пытаются защитить Крымский мост
Очевидно россиян пугает вероятность удара по Крымскому мосту, который имеет стратегическое и символическое значение для страны-агрессора.
Вдоль моста начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по установке свай для возведения нового ограждения.
Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов (безэкипажных катеров, – 24 Канал). В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны,
– говорится в публикации.
Партизаны "Атеш" показали кадры из Крыма: смотрите видео
К слову, утром 10 августа стало известно, что ГУР уничтожило российский скоростной катер "Тунец" в Крыму. Операцию выполнили с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.