Оккупанты снимают системы вооружений с разных участков фронта и перебрасывают военные системы для закрытия уязвимых мест. Новые фото из Крыма опубликованы партизанами движения "Атеш".

Читайте также Взрывы в Черноморском, Севастополе: враги говорят о масштабной водно-воздушной атаке в Крыму

Россияне пытаются защитить Крымский мост

Очевидно россиян пугает вероятность удара по Крымскому мосту, который имеет стратегическое и символическое значение для страны-агрессора.

Вдоль моста начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по установке свай для возведения нового ограждения.

Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов (безэкипажных катеров, – 24 Канал). В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны,

– говорится в публикации.

Партизаны "Атеш" показали кадры из Крыма: смотрите видео

К слову, утром 10 августа стало известно, что ГУР уничтожило российский скоростной катер "Тунец" в Крыму. Операцию выполнили с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.