Соответствующую операцию провели воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5.

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