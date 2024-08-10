Відповідну операцію здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.
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Росіяни продовжують зазнавати втрат у Чорному морі. ГУР знищило ще один російський швидкісний катер "Тунець".
Відповідну операцію здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.
Дивіться також 1160 окупантів, танки, РСЗВ і 2 засоби ППО: втрати ворога станом на 10 серпня