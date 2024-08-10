Відповідну операцію здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.

Дивіться також 1160 окупантів, танки, РСЗВ і 2 засоби ППО: втрати ворога станом на 10 серпня

ГУР знищило російський катер "Тунець" у Криму