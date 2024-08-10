Загалом російська армія з початку повномасштабної війни в Україні втратила 589 700 одиниць особового складу. Великі втрати також противник має й у своїй техніці.
До теми Одні руїни та вирви: який вигляд має аеродром "Липецьк" до та після атаки БпЛА
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- танків – 8 441 (+7);
- бойових броньованих машин – 16 350 (+9);
- артилерійських систем – 16 605 (+69);
- РСЗВ – 1 143 (+1);
- засобів ППО – 918 (+2);
- літаків – 366 (+0);
- гелікоптерів – 327 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 372 (+47);
- крилатих ракет – 2 425 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0) ;
- автомобільної техніки та автоцистерн 22 453 (+82);
- спеціальної техніки – 2 789 (+20).
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, ЗСУ також в ніч на 9 серпня вдарили по російському аеродрому у Липецьку. Внаслідок атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі летовища. Результати атаки ще уточнюються.