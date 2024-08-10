Загалом російська армія з початку повномасштабної війни в Україні втратила 589 700 одиниць особового складу. Великі втрати також противник має й у своїй техніці.

До теми Одні руїни та вирви: який вигляд має аеродром "Липецьк" до та після атаки БпЛА

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

танків – 8 441 (+7);

бойових броньованих машин – 16 350 (+9);

артилерійських систем – 16 605 (+69);

РСЗВ – 1 143 (+1);

засобів ППО – 918 (+2);

літаків – 366 (+0);

гелікоптерів – 327 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 372 (+47);

крилатих ракет – 2 425 (+1);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0) ;

автомобільної техніки та автоцистерн 22 453 (+82);

спеціальної техніки – 2 789 (+20).



Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, ЗСУ також в ніч на 9 серпня вдарили по російському аеродрому у Липецьку. Внаслідок атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі летовища. Результати атаки ще уточнюються.