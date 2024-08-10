В целом российская армия с начала полномасштабной войны в Украине потеряла 589 700 единиц личного состава. Большие потери также противник имеет и в своей технике.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

танков – 8 441 (+7);

боевых бронированных машин – 16 350 (+9);

артиллерийских систем – 16 605 (+69);

РСЗО – 1 143 (+1);

средств ПВО – 918 (+2);

самолетов – 366 (+0);

вертолетов – 327 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 372 (+47);

крылатых ракет – 2 425 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0) ;

автомобильной техники и автоцистерн 22 453 (+82);

специальной техники – 2 789 (+20).



Потери врага по состоянию на 10 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ВСУ также в ночь на 9 августа ударили по российскому аэродрому в Липецке. В результате атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Результаты атаки еще уточняются.