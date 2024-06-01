Об этом партизанское движение "Атеш" сообщило утром 1 июня в телеграм-канале.

Смотрите также Из-за безумных потерь на Харьковщине: Россия может использовать срочников в боях

Партизаны отследили перемещение огневых мобильных групп России в Крыму

Агенты "АТЕШ" ежедневно отслеживают перемещение мобильных огневых групп по Крыму. На этот раз мы зафиксировали одну из таких групп в Симферополе,

– говорится в сообщении.

По данным партизан, основной их задачей является сбивание украинских БПЛА.

"Атеш" фиксирует передвижение мобильных огневых групп России в Крыму: смотрите видео

"Рашисты еще не знают, но их техника выйдет из строя в самый неожиданный момент. Поэтому советуем каждому оккупанту начать думать о том, как быстрее покинуть территорию Украины. Выжить не удастся никому, кто вовремя вернется на родные болота", – добавили там.

Диверсия на важной железной дороге россиян в Ярославле: коротко

Во вторник, 25 мая, партизаны движения "Атеш" устроили диверсию на российской железной дороге в городе Ярославль.

Там отмечали, что Ярославль – важный логистический узел, используемый россиянами в военных целях.

Партизаны рассказали, что агент их движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что повлекло неполадки в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

По их словам, подрыв релейного шкафа усложнил транспортировку продукции военного назначения для российских компаний: