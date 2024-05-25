Именно Ярославль является транспортным узлом, из которого железная дорога пролегает в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иванова и Кирова. По железной дороге Кремль перевозил продукцию военного назначения.

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Что известно о диверсии в Ярославле

Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что повлекло неполадки в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки",

– рассказали партизаны.

По их словам, подрыв релейного шкафа усложнил транспортировку продукции военного назначения для российских компаний:

"Ярославский радиозавод",

Рыбинский завод "Сатурн",

конструкторское бюро "Луч" и других.

В "Атеш" объяснили, что в их ряды присоединяется все больше россиян, которые активно борются против действующего строя в России.

"Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима", – объяснили партизаны.

В Ярославле уничтожили релейный шкаф на железной дороге: смотрите видео

"Атеш" провел диверсию возле Смоленска